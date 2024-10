Sta per partire il Gran Finale di una stagione di tennis straordinaria, che regalerà ancora tanto spettacolo e divertimento nella Casa dello Sport di Sky. Dopo 10 mesi di sfide appassionanti, in arrivo oltre 600 ore di appuntamenti live da vivere su Sky e in streaming su NOW, con ben 10 tornei in 60 giorni. Tra questi, quattro grandi eventi che vedranno in campo tantissima Italia: si parte già lunedì 28 ottobre dal Masters 1000 di Parigi-Bercy in esclusiva su Sky, di scena fino al 3 novembre, per poi tornare a Torino dal 10 al 17 novembre per le Nitto ATP Finals, dove Jannik Sinner proverà a legittimare il ruolo di numero uno del mondo. Da non perdere anche la tappa di Riyadh con le WTA Finals, di scena dal 2 al 9 novembre: Jasmine Paolini scende in campo per giocarsi il titolo del torneo singolare e, insieme a Sara Errani, anche nel doppio, per provare a bissare il trionfo olimpico di Parigi. E ancora, l’appuntamento a Malaga con le Davis Cup Finals, dal 19 al 24 novembre, dove l’Italia di Volandri inseguirà il bis.