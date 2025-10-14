Budkov Kjaer-Cilic: highlights Atp Stoccolma

00:02:00 min
|
3 ore fa
HL 1T ATP 250 STOCCOLMA BERRETTINI-ZEPPIERI_5514476HL 1T ATP 250 STOCCOLMA BERRETTINI-ZEPPIERI_5514476
tennis
Berrettini-Zeppieri: highlights Atp Stoccolma
00:02:00 min
| 3 minuti fa
vacherot vittoria atp shanghai ritorno videovacherot vittoria atp shanghai ritorno video
tennis
Vacherot, accoglienza da eroe dopo il trionfo a Shanghai
00:00:33 min
| 6 ore fa
MCH COCCIARETTO-CRISTIAN 1T WTA 250 OSAKAMCH COCCIARETTO-CRISTIAN 1T WTA 250 OSAKA
tennis
Wta Osaka, Cocciaretto eliminata al 1° turno da Cristian
00:00:26 min
| 7 ore fa
HL 1T ATP 250 BRUXELLES BELLUCCI-GIRON_1909009HL 1T ATP 250 BRUXELLES BELLUCCI-GIRON_1909009
tennis
Bellucci-Giron, highlights Atp Bruxelles
00:02:12 min
| 1 giorno fa
HL 1T ATP 250 ALMATY NARDI-MAROZSAN_1652114HL 1T ATP 250 ALMATY NARDI-MAROZSAN_1652114
tennis
Nardi-Marozsan: highlights Atp Almaty
00:02:00 min
| 1 giorno fa
UntitlePROMO TENNIS HEROES PT6 ANNI 70_3822972UntitlePROMO TENNIS HEROES PT6 ANNI 70_3822972
tennis
Tennis Heroes, 6^ puntata: gli anni '70
00:01:34 min
| 1 giorno fa
INTV VACHEROT POST VITTORIA SHANGHAI_4321154INTV VACHEROT POST VITTORIA SHANGHAI_4321154
tennis
Vacherot: "A vincere è stata tutta la nostra famiglia"
00:01:11 min
| 2 giorni fa
HL F WTA 1000 WUHAN PEGULA-GAUFF_1308009HL F WTA 1000 WUHAN PEGULA-GAUFF_1308009
tennis
Gauff-Pegula: highlights Wta Wuhan
00:02:20 min
| 2 giorni fa
Rinderknech FIOSIOTERAPIARinderknech FIOSIOTERAPIA
tennis
Rinderknech ko dai crampi: si accascia alla premiazione
00:00:40 min
| 2 giorni fa
HL F ATP 1000 SHANGHAI RINDERKNECH-VACHEROT_4823635HL F ATP 1000 SHANGHAI RINDERKNECH-VACHEROT_4823635
tennis
Vacherot-Rinderknech: highlights Atp Shanghai
00:02:14 min
| 2 giorni fa
Rinderknech IN LACRIMERinderknech IN LACRIME
tennis
Rinderknech in lacrime: "Due cugini sono più forti di uno"
00:01:09 min
| 2 giorni fa
STUDIO TENNISSTUDIO TENNIS
tennis
Bertolucci: "Vacherot esemplare, la favola è realtà"
00:03:27 min
| 2 giorni fa
