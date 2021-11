Nella notte un giornalista cinese della Tv di Stato ha diffuso sui social delle foto di Peng Shuai, tennista di cui non si hanno più notizie dopo la denuncia di abusi sessuali (poi rimossa da internet) nei confronti di un ex vicepremier cinese. Nelle foto Peng Shuai appare serena, ma in molti sospetanno che questa sia una un'ulteriore mossa propagandistica del Governo cinese. Di certo il mistero sulla vicenda resta.