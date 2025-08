Flavio Cobolli stacca il pass per gli ottavi del Masters 1000 di Toronto grazie alla vittoria in tre set sull'ungherese Fabian Marozsan: 6-2, 4-6, 6-3 il punteggio in poco meno di due ore di gioco. Per il tennista romano è la seconda volta in carriera negli ottavi di un Masters 1000: il prossimo avversario sarà Ben Shelton.