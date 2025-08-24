Darderi-Hijikata: highlights US Open

00:01:55 min
|
1 ora fa
HL NARDI MACHAC US OPEN.transfer_4621530HL NARDI MACHAC US OPEN.transfer_4621530
tennis
Nardi-Machac: highlights US Open
00:01:38 min
| 32 minuti fa
INTV DARDERI POST HIJIKATA_4517981INTV DARDERI POST HIJIKATA_4517981
tennis
Darderi: "Vittoria inattesa, molto contento del gioco"
00:00:35 min
| 1 ora fa
HL NAVA-FRITZ US OPEN 1T_3509334HL NAVA-FRITZ US OPEN 1T_3509334
tennis
Fritz-Nava: highlights US Open
00:02:17 min
| 1 ora fa
HL BRONZETTI VALENTOVA.transfer_0425868HL BRONZETTI VALENTOVA.transfer_0425868
tennis
Bronzetti-Valentova: highlights US Open
00:02:10 min
| 2 ore fa
MCH MISTA ALLENAMENTO SINNER E ALCARAZ 24 AGOSTO US OPEN MICHELA_4102637MCH MISTA ALLENAMENTO SINNER E ALCARAZ 24 AGOSTO US OPEN MICHELA_4102637
tennis
Sinner-Alcaraz, allenamento fianco a fianco a New York
00:01:19 min
| 4 ore fa
COLL AGHEMO US OPENCOLL AGHEMO US OPEN
tennis
US Open al via, 4 italiani in campo: il programma
00:04:53 min
| 7 ore fa
CONF ALCARAZ SU SINNER_1027566CONF ALCARAZ SU SINNER_1027566
tennis
Alcaraz: "Sinner punto di riferimento, obiettivo finale"
00:01:24 min
| 1 ora fa
INTV TSITSIPAS PRE US OPEN SU IVANISEVIC 250824.transfer_1129562INTV TSITSIPAS PRE US OPEN SU IVANISEVIC 250824.transfer_1129562
tennis
Tsitsipas: "Ivanisevic? Pensavo durasse di più"
00:01:21 min
| 8 ore fa
INTV DARDERI PRE US OPEN 250824.transfer_0003579INTV DARDERI PRE US OPEN 250824.transfer_0003579
tennis
Darderi: "Sto migliorando tanto su cemento"
00:00:55 min
| 9 ore fa
INTV COBOLLI PRE US OPEN 250823.transfer_1440222INTV COBOLLI PRE US OPEN 250823.transfer_1440222
tennis
Cobolli: "Mi piace lo US Open, sono pronto"
00:01:14 min
| 8 ore fa
CONF VENUS WILLIAMS PRE US OPEN 250823.transfer_1440345CONF VENUS WILLIAMS PRE US OPEN 250823.transfer_1440345
tennis
Venus Williams: "Voglio ottenere il meglio per me stessa"
00:01:03 min
| 8 ore fa
INTV COCCIARETTO PRE US OPEN 250823.transfer_1450981INTV COCCIARETTO PRE US OPEN 250823.transfer_1450981
tennis
Cocciaretto: "Mi sono allenata tanto per lo US Open"
00:00:40 min
| 8 ore fa
