Sport
Tennis
Darderi-Hijikata: highlights US Open
00:01:55 min
|
1 ora fa
tennis
Nardi-Machac: highlights US Open
00:01:38 min
| 32 minuti fa
tennis
Darderi: "Vittoria inattesa, molto contento del gioco"
00:00:35 min
| 1 ora fa
tennis
Fritz-Nava: highlights US Open
00:02:17 min
| 1 ora fa
tennis
Bronzetti-Valentova: highlights US Open
00:02:10 min
| 2 ore fa
tennis
Sinner-Alcaraz, allenamento fianco a fianco a New York
00:01:19 min
| 4 ore fa
tennis
US Open al via, 4 italiani in campo: il programma
00:04:53 min
| 7 ore fa
tennis
Alcaraz: "Sinner punto di riferimento, obiettivo finale"
00:01:24 min
| 1 ora fa
tennis
Tsitsipas: "Ivanisevic? Pensavo durasse di più"
00:01:21 min
| 8 ore fa
tennis
Darderi: "Sto migliorando tanto su cemento"
00:00:55 min
| 9 ore fa
tennis
Cobolli: "Mi piace lo US Open, sono pronto"
00:01:14 min
| 8 ore fa
tennis
Venus Williams: "Voglio ottenere il meglio per me stessa"
00:01:03 min
| 8 ore fa
tennis
Cocciaretto: "Mi sono allenata tanto per lo US Open"
00:00:40 min
| 8 ore fa
