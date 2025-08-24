Nel video le parole di Luciano Darderi a Sky Sport in vista dell'inizio dello US Open: "Mi mancano tantissime ore sul cemento. Mi devo dare un po' di tempo. La settimana scorsa ho fatto una bella partita con McDonald e sto migliorando tanto sia in attacco che in difesa su questa superfice, il che è importante". Sullo US Open: "Per ora non ho aspettative. Sto tornando da un infortunio, sono ormai 20 giorni che mi sono cancellato da diversi tornei. La settimana scorsa ho fatto una partita e qualcosa. Non ho giocato molto, dovrò stare tranquillo e cercare di restare positivo e non abbattermi se in qualche momento le cose andranno male".