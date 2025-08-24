Darderi: "Sto migliorando tanto su cemento"

00:00:55 min
|
2 ore fa

Nel video le parole di Luciano Darderi a Sky Sport in vista dell'inizio dello US Open: "Mi mancano tantissime ore sul cemento. Mi devo dare un po' di tempo. La settimana scorsa ho fatto una bella partita con McDonald e sto migliorando tanto sia in attacco che in difesa su questa superfice, il che è importante". Sullo US Open: "Per ora non ho aspettative. Sto tornando da un infortunio, sono ormai 20 giorni che mi sono cancellato da diversi tornei. La settimana scorsa ho fatto una partita e qualcosa. Non ho giocato molto, dovrò stare tranquillo e cercare di restare positivo e non abbattermi se in qualche momento le cose andranno male".

INTV TSITSIPAS PRE US OPEN SU IVANISEVIC 250824.transfer_1129562INTV TSITSIPAS PRE US OPEN SU IVANISEVIC 250824.transfer_1129562
tennis
Tsitsipas: "Ivanisevic? Pensavo durasse di più"
00:01:21 min
| 1 ora fa
pubblicità
INTV COBOLLI PRE US OPEN 250823.transfer_1440222INTV COBOLLI PRE US OPEN 250823.transfer_1440222
tennis
Cobolli: "Mi piace lo US Open, sono pronto"
00:01:14 min
| 1 ora fa
CONF VENUS WILLIAMS PRE US OPEN 250823.transfer_1440345CONF VENUS WILLIAMS PRE US OPEN 250823.transfer_1440345
tennis
Venus Williams: "Voglio ottenere il meglio per me stessa"
00:01:03 min
| 1 ora fa
INTV COCCIARETTO PRE US OPEN 250823.transfer_1450981INTV COCCIARETTO PRE US OPEN 250823.transfer_1450981
tennis
Cocciaretto: "Mi sono allenata tanto per lo US Open"
00:00:40 min
| 1 ora fa
INTV BRONZETTI PRE US OPEN 250823.transfer_1429891INTV BRONZETTI PRE US OPEN 250823.transfer_1429891
tennis
Bronzetti: "Ci sono i presupposti per provare a fare bene"
00:00:37 min
| 1 ora fa
INTV TIAFOE PRE US OPEN_5316163INTV TIAFOE PRE US OPEN_5316163
tennis
Tiafoe: "Se potessi giocherei ogni torneo qui"
00:00:14 min
| 2 ore fa
INTV RADUCANU PRE US OPEN_4530082INTV RADUCANU PRE US OPEN_4530082
tennis
Raducanu: "Con Alcaraz nel doppio ci siamo divertiti molto"
00:00:16 min
| 1 ora fa
INTV FONSECA PRE US OPEN_3543365INTV FONSECA PRE US OPEN_3543365
tennis
Fonseca: "È speciale poter conoscere i grandi campioni"
00:00:28 min
| 1 ora fa
CONF DJOKOVIC SU RIVALITA SINNER VS ALCARAZ_3416537CONF DJOKOVIC SU RIVALITA SINNER VS ALCARAZ_3416537
tennis
Djokovic: "Bello vedere Sinner e Alcaraz giocare così"
00:01:40 min
| 23 ore fa
INTV ZVEREV PRE US OPEN TEDESCO MIX_0951871INTV ZVEREV PRE US OPEN TEDESCO MIX_0951871
tennis
Zverev: "A Cincinnati non stavo bene, ora sto meglio"
00:00:54 min
| 1 ora fa
INTV BELLUCCI SU ESPERIENZE E RICORDI US OPEN_3159193INTV BELLUCCI SU ESPERIENZE E RICORDI US OPEN_3159193
tennis
Bellucci: "Pronto per giocare uno Slam come lo US Open"
00:00:50 min
| 1 ora fa
INTV BELLUCCI PRE US OPEN_3149094INTV BELLUCCI PRE US OPEN_3149094
tennis
Bellucci: "Le mie ultime partite sono state molto positive"
00:00:58 min
| 1 ora fa
INTV TSITSIPAS PRE US OPEN SU IVANISEVIC 250824.transfer_1129562INTV TSITSIPAS PRE US OPEN SU IVANISEVIC 250824.transfer_1129562
tennis
Tsitsipas: "Ivanisevic? Pensavo durasse di più"
00:01:21 min
| 1 ora fa
INTV COBOLLI PRE US OPEN 250823.transfer_1440222INTV COBOLLI PRE US OPEN 250823.transfer_1440222
tennis
Cobolli: "Mi piace lo US Open, sono pronto"
00:01:14 min
| 1 ora fa
CONF VENUS WILLIAMS PRE US OPEN 250823.transfer_1440345CONF VENUS WILLIAMS PRE US OPEN 250823.transfer_1440345
tennis
Venus Williams: "Voglio ottenere il meglio per me stessa"
00:01:03 min
| 1 ora fa
INTV COCCIARETTO PRE US OPEN 250823.transfer_1450981INTV COCCIARETTO PRE US OPEN 250823.transfer_1450981
tennis
Cocciaretto: "Mi sono allenata tanto per lo US Open"
00:00:40 min
| 1 ora fa
INTV BRONZETTI PRE US OPEN 250823.transfer_1429891INTV BRONZETTI PRE US OPEN 250823.transfer_1429891
tennis
Bronzetti: "Ci sono i presupposti per provare a fare bene"
00:00:37 min
| 1 ora fa
INTV TIAFOE PRE US OPEN_5316163INTV TIAFOE PRE US OPEN_5316163
tennis
Tiafoe: "Se potessi giocherei ogni torneo qui"
00:00:14 min
| 2 ore fa
INTV RADUCANU PRE US OPEN_4530082INTV RADUCANU PRE US OPEN_4530082
tennis
Raducanu: "Con Alcaraz nel doppio ci siamo divertiti molto"
00:00:16 min
| 1 ora fa
INTV FONSECA PRE US OPEN_3543365INTV FONSECA PRE US OPEN_3543365
tennis
Fonseca: "È speciale poter conoscere i grandi campioni"
00:00:28 min
| 1 ora fa
CONF DJOKOVIC SU RIVALITA SINNER VS ALCARAZ_3416537CONF DJOKOVIC SU RIVALITA SINNER VS ALCARAZ_3416537
tennis
Djokovic: "Bello vedere Sinner e Alcaraz giocare così"
00:01:40 min
| 23 ore fa
INTV ZVEREV PRE US OPEN TEDESCO MIX_0951871INTV ZVEREV PRE US OPEN TEDESCO MIX_0951871
tennis
Zverev: "A Cincinnati non stavo bene, ora sto meglio"
00:00:54 min
| 1 ora fa
INTV BELLUCCI SU ESPERIENZE E RICORDI US OPEN_3159193INTV BELLUCCI SU ESPERIENZE E RICORDI US OPEN_3159193
tennis
Bellucci: "Pronto per giocare uno Slam come lo US Open"
00:00:50 min
| 1 ora fa
INTV BELLUCCI PRE US OPEN_3149094INTV BELLUCCI PRE US OPEN_3149094
tennis
Bellucci: "Le mie ultime partite sono state molto positive"
00:00:58 min
| 1 ora fa
Playlist di tendenza
pubblicità