Darderi: "Sto prendendo confidenza a giocare sul cemento"

00:00:43 min
|
29 minuti fa
INTV PAOLINI POST JOVIC 2T US OPEN 250828.transfer_2932824INTV PAOLINI POST JOVIC 2T US OPEN 250828.transfer_2932824
tennis
Paolini: "Nel prossimo turno dovrò alzare l'attenzione"
00:00:52 min
| 45 minuti fa
CLIP TOP 5 US OPEN DAY 4_5537008CLIP TOP 5 US OPEN DAY 4_5537008
tennis
US Open: i 5 migliori colpi di mercoledì 27 agosto
00:02:08 min
| 7 minuti fa
HL BELLUCCI-ALCARAZ 2T US OPEN 250827_1917083HL BELLUCCI-ALCARAZ 2T US OPEN 250827_1917083
tennis
Alcaraz-Bellucci: highlights US Open
00:02:30 min
| 3 ore fa
HL PAOLINI-JOVIC 2T US OPEN 250827_4202401HL PAOLINI-JOVIC 2T US OPEN 250827_4202401
tennis
Paolini-Jovic: highlights US Open
00:01:30 min
| 2 ore fa
HL 2T US OPEN DARDERI-SPIZZIRRI 250827_1723233HL 2T US OPEN DARDERI-SPIZZIRRI 250827_1723233
tennis
Darderi-Spizzirri: highlights US Open
00:02:34 min
| 2 ore fa
CONF DJOKOVIC POST SVAJDA 2T US OPEN_0901085CONF DJOKOVIC POST SVAJDA 2T US OPEN_0901085
tennis
Djokovic: "Ho fatto fatica a trovare ritmo"
00:00:59 min
| 10 ore fa
HL 2T US OPEN FONSECA-MACHAC_5721111HL 2T US OPEN FONSECA-MACHAC_5721111
tennis
Fonseca-Machac: highlights US Open
00:02:42 min
| 12 ore fa
HL 2T US OPEN DJOKOVIC-SVAJDA_3643307HL 2T US OPEN DJOKOVIC-SVAJDA_3643307
tennis
Djokovic-Svajda: highlights US Open
00:02:47 min
| 13 ore fa
DJOKOVICDJOKOVIC
tennis
Djokovic, super recupero contro Svajda!
00:00:47 min
| 13 ore fa
MCH SINNER SCOPRE RITIRO DRAPER_0119198MCH SINNER SCOPRE RITIRO DRAPER_0119198
tennis
Draper si ritira dallo US Open, la reazione di Sinner
00:01:14 min
| 13 ore fa
HL 2T US OPEN RADUCANU-TJEN_4944763HL 2T US OPEN RADUCANU-TJEN_4944763
tennis
Raducanu-Tjen: highlights US open
00:01:29 min
| 15 ore fa
COLL AGHEMO SU ALLENAMENTO SINNERCOLL AGHEMO SU ALLENAMENTO SINNER
tennis
Sinner, l'allenamento alla vigilia della sfida con Popyrin
00:03:12 min
| 15 ore fa
