Djokovic-Fritz: highlights US Open

00:03:01 min
|
1 ora fa
INTV DJOKOVIC IN CAMPO SU FIGLIA SN275421_1756917INTV DJOKOVIC IN CAMPO SU FIGLIA SN275421_1756917
tennis
Djokovic e il balletto finale per il compleanno della figlia
00:00:54 min
| 43 minuti fa
INTV ERRANI PAOLINI_1424763INTV ERRANI PAOLINI_1424763
tennis
Errani e Paolini: "Cresciute tanto negli ultimi anni"
00:00:49 min
| 2 ore fa
CONF ALCARAZ POST LEHECKA SU BEI PUNTI_0931634CONF ALCARAZ POST LEHECKA SU BEI PUNTI_0931634
tennis
Alcaraz: "A volte perdo punti per cercare lo spettacolo"
00:00:44 min
| 2 ore fa
HL QF US MUHAMMAD_SCHUURS-ERRANI_PAOLINI_5956805HL QF US MUHAMMAD_SCHUURS-ERRANI_PAOLINI_5956805
tennis
Muhammad/Schuurs-Errani/Paolini: highlights US Open
00:02:01 min
| 10 ore fa
HL QF US LEHECKA-ALCARAZ_5847344HL QF US LEHECKA-ALCARAZ_5847344
tennis
Lehecka-Alcaraz: highlights US Open
00:02:26 min
| 12 ore fa
allenamento musettiallenamento musetti
tennis
Musetti, allenamento alla vigilia del derby con Sinner
00:00:45 min
| 14 ore fa
HL QF US OPEN PEGULA-KREJCIKOVA_4435464HL QF US OPEN PEGULA-KREJCIKOVA_4435464
tennis
Pegula-Krejcikova: highlights US Open
00:02:04 min
| 14 ore fa
BUBLIKBUBLIK
tennis
Bublik: "Sinner? Generato dall'intelligenza artificiale"
00:00:30 min
| 16 ore fa
MCH ALL ALCARAZMCH ALL ALCARAZ
tennis
US Open, Alcaraz si allena per la sfida con Lehecka
00:01:30 min
| 16 ore fa
CLIP SUPER DERBY ITALIANO SINNER VS MUSETTI US OPEN_2223467CLIP SUPER DERBY ITALIANO SINNER VS MUSETTI US OPEN_2223467
tennis
US Open, quarti finale: Sinner-Musetti. Il 'derby' su Sky
00:01:13 min
| 19 ore fa
HL SINNER BUBLIK OTTAVI 250901.COD_1309120HL SINNER BUBLIK OTTAVI 250901.COD_1309120
tennis
Sinner-Bublik: highlights US Open
00:02:42 min
| 1 giorno fa
HL SINNER BUBLIK OTTAVI 250901_1125066HL SINNER BUBLIK OTTAVI 250901_1125066
tennis
Sinner-Bublik: highlights US Open
00:02:42 min
| 1 giorno fa
