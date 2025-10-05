Le parole di Djokovic dopo la vittoria su Hanfmann nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai: "Le condizioni sono brutali. Siamo all'80% di umidità e per chi gioca di giorno, con il caldo e il sole, diventa tutto ancora più difficile. Questa è la situazione, bisogna saperla gestire. Per me, biologicamente, gestire queste condizioni di gioco è ancora più difficile. Ho lottato per tre ore per vincere il 3° turno di un Masters 1000 a 38 anni ed è un sogno che si avvera sentire che tutto il pubblico gridava il mio nome".