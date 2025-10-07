Djokovic-Munar: highlights Atp Shanghai

00:02:23 min
|
1 giorno fa
INTV PAOLINI POST YUAN_0322383INTV PAOLINI POST YUAN_0322383
tennis
Paolini: "È stata dura, ma ho alzato il livello dal 2° set"
00:00:47 min
| 53 minuti fa
pubblicità
HL 2T WTA 1000 WUHAN PAOLINI-YUAN_4716199HL 2T WTA 1000 WUHAN PAOLINI-YUAN_4716199
tennis
Paolini-Yuan: highlights Wta Wuhan
00:02:23 min
| 1 ora fa
CONSIGLI ERRANI A PAOLINICONSIGLI ERRANI A PAOLINI
tennis
Bertolucci: "Ho visto un Musetti un po' spento"
00:02:15 min
| 1 ora fa
CONSIGLI ERRANI A PAOLINICONSIGLI ERRANI A PAOLINI
tennis
Errani carica Paolini: i consigli nella sfida contro Yuan
00:01:26 min
| 1 ora fa
HL OF ATP 1000 SHANGHAI MUSETTI-AUGER ALIASSIME_3404013HL OF ATP 1000 SHANGHAI MUSETTI-AUGER ALIASSIME_3404013
tennis
Musetti-Auger Aliassime: highlights Atp Shanghai
00:01:59 min
| 2 ore fa
fognini intvfognini intv
tennis
Fognini: "Curioso di capire cosa la vita mi riserverà"
00:03:06 min
| 20 ore fa
DJOKOVIC PRESSIONEDJOKOVIC PRESSIONE
tennis
Caldo e umidità a Shanghai: Djokovic stramazza al suolo
00:03:00 min
| 1 giorno fa
HL 2T WTA 1000 WUHAN BOUZKOVA-SWIATEK_4435075HL 2T WTA 1000 WUHAN BOUZKOVA-SWIATEK_4435075
tennis
Bouzkova-Swiatek: highlights Wta Wuhan
00:01:56 min
| 1 giorno fa
DJOKOVIC FISIODJOKOVIC FISIO
tennis
Djokovic, infortunio alla caviglia contro Munar
00:03:26 min
| 1 giorno fa
PUNTO PERRICARDPUNTO PERRICARD
tennis
Mpetshi Perricard, che bolide: serve un ace a 241 km/h!
00:00:28 min
| 1 giorno fa
PUNTO RUNEPUNTO RUNE
tennis
Rune mano di fata: volèe da impazzire con Mpetshi Perricard
00:00:35 min
| 1 giorno fa
HL M.PERRICARD-RUNE OF ATP 1000 SHANGHAI_4600399HL M.PERRICARD-RUNE OF ATP 1000 SHANGHAI_4600399
tennis
Mpetshi Perricard-Rune: highlights Atp Shanghai
00:02:21 min
| 1 giorno fa
INTV PAOLINI POST YUAN_0322383INTV PAOLINI POST YUAN_0322383
tennis
Paolini: "È stata dura, ma ho alzato il livello dal 2° set"
00:00:47 min
| 53 minuti fa
HL 2T WTA 1000 WUHAN PAOLINI-YUAN_4716199HL 2T WTA 1000 WUHAN PAOLINI-YUAN_4716199
tennis
Paolini-Yuan: highlights Wta Wuhan
00:02:23 min
| 1 ora fa
CONSIGLI ERRANI A PAOLINICONSIGLI ERRANI A PAOLINI
tennis
Bertolucci: "Ho visto un Musetti un po' spento"
00:02:15 min
| 1 ora fa
CONSIGLI ERRANI A PAOLINICONSIGLI ERRANI A PAOLINI
tennis
Errani carica Paolini: i consigli nella sfida contro Yuan
00:01:26 min
| 1 ora fa
HL OF ATP 1000 SHANGHAI MUSETTI-AUGER ALIASSIME_3404013HL OF ATP 1000 SHANGHAI MUSETTI-AUGER ALIASSIME_3404013
tennis
Musetti-Auger Aliassime: highlights Atp Shanghai
00:01:59 min
| 2 ore fa
fognini intvfognini intv
tennis
Fognini: "Curioso di capire cosa la vita mi riserverà"
00:03:06 min
| 20 ore fa
DJOKOVIC PRESSIONEDJOKOVIC PRESSIONE
tennis
Caldo e umidità a Shanghai: Djokovic stramazza al suolo
00:03:00 min
| 1 giorno fa
HL 2T WTA 1000 WUHAN BOUZKOVA-SWIATEK_4435075HL 2T WTA 1000 WUHAN BOUZKOVA-SWIATEK_4435075
tennis
Bouzkova-Swiatek: highlights Wta Wuhan
00:01:56 min
| 1 giorno fa
DJOKOVIC FISIODJOKOVIC FISIO
tennis
Djokovic, infortunio alla caviglia contro Munar
00:03:26 min
| 1 giorno fa
PUNTO PERRICARDPUNTO PERRICARD
tennis
Mpetshi Perricard, che bolide: serve un ace a 241 km/h!
00:00:28 min
| 1 giorno fa
PUNTO RUNEPUNTO RUNE
tennis
Rune mano di fata: volèe da impazzire con Mpetshi Perricard
00:00:35 min
| 1 giorno fa
HL M.PERRICARD-RUNE OF ATP 1000 SHANGHAI_4600399HL M.PERRICARD-RUNE OF ATP 1000 SHANGHAI_4600399
tennis
Mpetshi Perricard-Rune: highlights Atp Shanghai
00:02:21 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità