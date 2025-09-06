Le parole di Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il ko in semifinale agli US Open con Carlos Alcaraz: "Ho perso contro Sinner o Alcaraz in tre Slam su quattro quest'anno. Loro sono troppo bravi e giocano a un livello davvero molto alto. Nel terzo set io non ne avevo più, mentre lui aveva ancora tante energie. Questa è la stessa sensazione che ho provato anche con Sinner quest'anno. Nelle partite al meglio dei cinque set fatico a giocare contro di loro. In futuro sarà difficile superarli negli Slam".