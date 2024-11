John Elkann, CEO di Exor, ha parlato a Sky Sport del trionfo di Sinner alle Atp Finals: "I tratti che lo caratterizzano lo rendono non solo un grande ambasciatore e un grande italiano, ma anche un esempio. La sua vittoria è da ispirazione anche per la Juventus nel volere sempre migliorare. Importante avere le Atp Finals in Italia fino al 2030".