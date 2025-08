Errani/Paolini-Krejcikova/Ostapenko: highlights Wta Montreal

Sara Errani e Jasmine Paolini si fermano al secondo turno del torneo di doppio del WTA 1000 di Montreal. La coppia azzurra, testa di serie numero uno, è stata sconfitta in due set da Barbora Krejcikova e Jelena Ostapenko, con il punteggio di 7-6, 6-2 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Le italiane partono in salita, subendo un break in apertura. Dopo una sequenza di break e contro-break, il primo set si decide al tie-break, vinto 7-3 dalla coppia ceco-lettone, complice un errore di Paolini con il dritto lungo linea sul punto decisivo. Nel secondo parziale, le azzurre riescono a strappare un break, ma non lo consolidano. Le avversarie ne approfittano, allungano e chiudono il set 6-2, conquistando l'accesso al quarti di finale.