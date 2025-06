Fabio Fognini avrà l'onore di aprire il campo centrale insieme al bi-campione uscente Carlos Alcaraz, in quella che probabilmente sarà la sua ultima partita a Wimbledon. Abbiamo raccolto le sue emozioni alla vigilia di questo match, in quello che è soltanto un assaggio di un lungo speciale a lui dedicato che andrà in onda su Sky Sport Tennis.