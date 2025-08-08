Boato del pubblico di Toronto: a Montreal ha vinto la Mboko

Un lungo applauso ha interrotto la finale di Toronto tra Ben Shelton e Karen Khachanov: i due tennisti sono stati costretti a fermarsi, senza capire realmente il motivo. L'arbitro ha spiegato cosa stava accadendo: in quel momento la giovane canadese Victoria Mboko aveva battuto l'ex numero 1 del mondo Naomi Osaka nella finale di Montreal. Da qui nasce l'ovazione del pubblico canadese per l'impresa della propria connazionale. Dopo circa un minuto di applausi, la finale di Toronto è ricominciata senza problemi.