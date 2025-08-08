Boato del pubblico di Toronto: a Montreal ha vinto la Mboko

00:00:56 min
|
1 ora fa

Un lungo applauso ha interrotto la finale di Toronto tra Ben Shelton e Karen Khachanov: i due tennisti sono stati costretti a fermarsi, senza capire realmente il motivo. L'arbitro ha spiegato cosa stava accadendo: in quel momento la giovane canadese Victoria Mboko aveva battuto l'ex numero 1 del mondo Naomi Osaka nella finale di Montreal. Da qui nasce l'ovazione del pubblico canadese per l'impresa della propria connazionale. Dopo circa un minuto di applausi, la finale di Toronto è ricominciata senza problemi.

HL ARNALDI-BONZI 1T CINCINNATI_2438388HL ARNALDI-BONZI 1T CINCINNATI_2438388
tennis
Arnaldi-Bonzi: highlights Atp Cincinnati
00:02:35 min
| 15 ore fa
pubblicità
INTV ALCARAZ PRE CINCINNATI LENTI_2509434INTV ALCARAZ PRE CINCINNATI LENTI_2509434
tennis
Alcaraz: "Cincinnati è sempre stato importante per me"
00:00:44 min
| 15 ore fa
cobolli intvcobolli intv
tennis
Cobolli: "Sono concentrato, voglio fare bene anche qui"
00:00:41 min
| 20 ore fa
INTV RUNE PRE CINCINNATI_0529268INTV RUNE PRE CINCINNATI_0529268
tennis
Rune: "A Cincinnati campi simili agli US Open, è un bene"
00:00:43 min
| 17 ore fa
HL ZVEREV-KHACHANOV SF ATP 1000 TORONTO_3323509HL ZVEREV-KHACHANOV SF ATP 1000 TORONTO_3323509
tennis
Zverev-Khachanov: highlights Atp Toronto
00:02:17 min
| 1 giorno fa
HL FRITZ-SHELTON SF ATP 1000 TORONTO_3252880HL FRITZ-SHELTON SF ATP 1000 TORONTO_3252880
tennis
Fritz-Shelton: highlights Atp Toronto
00:02:06 min
| 1 giorno fa
INTV SINNER PRE CINCINNATI_1147270INTV SINNER PRE CINCINNATI_1147270
tennis
Sinner: "La prima partita sarà difficile e interessante"
00:00:55 min
| 1 giorno fa
INTV MUSETTI PRE CINCINNATI_0654344INTV MUSETTI PRE CINCINNATI_0654344
tennis
Musetti: Voglio prepararmi al meglio per gli US Open"
00:00:48 min
| 1 giorno fa
INSIDIE SINNERINSIDIE SINNER
tennis
Sinner verso Cincinnati: quali possono essere le insidie?
00:01:21 min
| 1 giorno fa
HL DE MINAUR-SHELTON QF TORONTO.transfer_1336502HL DE MINAUR-SHELTON QF TORONTO.transfer_1336502
tennis
Shelton-De Minaur: highlights Atp Toronto
00:02:19 min
| 1 giorno fa
HL FRITZ RUBLEV QUARTI.transfer_4740670HL FRITZ RUBLEV QUARTI.transfer_4740670
tennis
Fritz-Rublev: highlights Atp Toronto
00:02:12 min
| 1 giorno fa
CLIP PROMO MASTERS E WTA CINCINNATI.transfer_2332037CLIP PROMO MASTERS E WTA CINCINNATI.transfer_2332037
tennis
Masters Cincinnati, dal 7 al 18 agosto live su Sky Sport
00:01:13 min
| 1 giorno fa
HL ARNALDI-BONZI 1T CINCINNATI_2438388HL ARNALDI-BONZI 1T CINCINNATI_2438388
tennis
Arnaldi-Bonzi: highlights Atp Cincinnati
00:02:35 min
| 15 ore fa
INTV ALCARAZ PRE CINCINNATI LENTI_2509434INTV ALCARAZ PRE CINCINNATI LENTI_2509434
tennis
Alcaraz: "Cincinnati è sempre stato importante per me"
00:00:44 min
| 15 ore fa
cobolli intvcobolli intv
tennis
Cobolli: "Sono concentrato, voglio fare bene anche qui"
00:00:41 min
| 20 ore fa
INTV RUNE PRE CINCINNATI_0529268INTV RUNE PRE CINCINNATI_0529268
tennis
Rune: "A Cincinnati campi simili agli US Open, è un bene"
00:00:43 min
| 17 ore fa
HL ZVEREV-KHACHANOV SF ATP 1000 TORONTO_3323509HL ZVEREV-KHACHANOV SF ATP 1000 TORONTO_3323509
tennis
Zverev-Khachanov: highlights Atp Toronto
00:02:17 min
| 1 giorno fa
HL FRITZ-SHELTON SF ATP 1000 TORONTO_3252880HL FRITZ-SHELTON SF ATP 1000 TORONTO_3252880
tennis
Fritz-Shelton: highlights Atp Toronto
00:02:06 min
| 1 giorno fa
INTV SINNER PRE CINCINNATI_1147270INTV SINNER PRE CINCINNATI_1147270
tennis
Sinner: "La prima partita sarà difficile e interessante"
00:00:55 min
| 1 giorno fa
INTV MUSETTI PRE CINCINNATI_0654344INTV MUSETTI PRE CINCINNATI_0654344
tennis
Musetti: Voglio prepararmi al meglio per gli US Open"
00:00:48 min
| 1 giorno fa
INSIDIE SINNERINSIDIE SINNER
tennis
Sinner verso Cincinnati: quali possono essere le insidie?
00:01:21 min
| 1 giorno fa
HL DE MINAUR-SHELTON QF TORONTO.transfer_1336502HL DE MINAUR-SHELTON QF TORONTO.transfer_1336502
tennis
Shelton-De Minaur: highlights Atp Toronto
00:02:19 min
| 1 giorno fa
HL FRITZ RUBLEV QUARTI.transfer_4740670HL FRITZ RUBLEV QUARTI.transfer_4740670
tennis
Fritz-Rublev: highlights Atp Toronto
00:02:12 min
| 1 giorno fa
CLIP PROMO MASTERS E WTA CINCINNATI.transfer_2332037CLIP PROMO MASTERS E WTA CINCINNATI.transfer_2332037
tennis
Masters Cincinnati, dal 7 al 18 agosto live su Sky Sport
00:01:13 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità