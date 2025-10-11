Chiudi Menu
Fognini: "Musetti? Tornei importanti, sentirà la pressione"
00:05:17 min
|
7 ore fa
tennis
Medvedev-Rinderknech, highlights Atp Shanghai
00:02:14 min
| 4 ore fa
tennis
Favola a Shanghai: finale tra cugini Rinderknech e Vacherot
00:02:38 min
| 4 ore fa
tennis
Sabalenka-Pegula, highlights Wta Wuhan
00:02:51 min
| 4 ore fa
tennis
Paolini-Gauff: highlights Wta Wuhan
00:02:15 min
| 7 ore fa
tennis
Djokovic-Vacherot, highlights Atp Shanghai
00:03:00 min
| 7 ore fa
tennis
Paolini è ovunque: lungolinea pazzesco con Gauff!
00:00:35 min
| 7 ore fa
tennis
Federer torna in campo, esibizione in doppio a Shanghai
00:01:21 min
| 21 ore fa
tennis
Paolini: "Ho dovuto giocare il miglior tennis per vincere"
00:01:11 min
| 1 giorno fa
tennis
Medvedev-De Minaur: highlights Atp Shanghai
00:02:16 min
| 1 giorno fa
tennis
"Tutto lo stadio mi chiede...", sospesa Medvedev-De Minaur
00:03:15 min
| 1 giorno fa
tennis
Paolini-Swiatek: highlights Wta Wuhan
00:02:09 min
| 1 giorno fa
tennis
Paolini: "Finalmente sono riuscita a battere Swiatek"
00:02:22 min
| 1 giorno fa
