Fognini: "Musetti? Tornei importanti, sentirà la pressione"

00:05:17 min
|
7 ore fa
HL SF ATP 1000 SHANGHAI MEDVEDEV-RINDERKNECH_0319816HL SF ATP 1000 SHANGHAI MEDVEDEV-RINDERKNECH_0319816
tennis
Medvedev-Rinderknech, highlights Atp Shanghai
00:02:14 min
| 4 ore fa
RinderknechRinderknech
tennis
Favola a Shanghai: finale tra cugini Rinderknech e Vacherot
00:02:38 min
| 4 ore fa
HL SF WTA 1000 WUHAN SABALENKA-PEGULA_2233631HL SF WTA 1000 WUHAN SABALENKA-PEGULA_2233631
tennis
Sabalenka-Pegula, highlights Wta Wuhan
00:02:51 min
| 4 ore fa
HL SF WTA 1000 WUHAN PAOLINI-GAUFF_0229412HL SF WTA 1000 WUHAN PAOLINI-GAUFF_0229412
tennis
Paolini-Gauff: highlights Wta Wuhan
00:02:15 min
| 7 ore fa
HL SF ATP 1000 SHANGHAI DJOKOVIC-VACHEROT_5643589HL SF ATP 1000 SHANGHAI DJOKOVIC-VACHEROT_5643589
tennis
Djokovic-Vacherot, highlights Atp Shanghai
00:03:00 min
| 7 ore fa
PUNTO PAOLINIPUNTO PAOLINI
tennis
Paolini è ovunque: lungolinea pazzesco con Gauff!
00:00:35 min
| 7 ore fa
MCH ESIBIZIONE FEDERER SHANGHAI 251010_5720588MCH ESIBIZIONE FEDERER SHANGHAI 251010_5720588
tennis
Federer torna in campo, esibizione in doppio a Shanghai
00:01:21 min
| 21 ore fa
INTV PAOLINI POST SWIATEK QF WUHAN IN ITALIANO_1632628INTV PAOLINI POST SWIATEK QF WUHAN IN ITALIANO_1632628
tennis
Paolini: "Ho dovuto giocare il miglior tennis per vincere"
00:01:11 min
| 1 giorno fa
HL MEDVEDEV-DE MINAUR QF ATP 1000 SHANGHAI_0915112HL MEDVEDEV-DE MINAUR QF ATP 1000 SHANGHAI_0915112
tennis
Medvedev-De Minaur: highlights Atp Shanghai
00:02:16 min
| 1 giorno fa
"Tutto lo stadio mi chiede...", sospesa Medvedev-De Minaur"Tutto lo stadio mi chiede...", sospesa Medvedev-De Minaur
tennis
"Tutto lo stadio mi chiede...", sospesa Medvedev-De Minaur
00:03:15 min
| 1 giorno fa
HL QF WTA 1000 WUHAN PAOLINI-SWIATEK_4044728HL QF WTA 1000 WUHAN PAOLINI-SWIATEK_4044728
tennis
Paolini-Swiatek: highlights Wta Wuhan
00:02:09 min
| 1 giorno fa
PAROLE PAOLINIPAROLE PAOLINI
tennis
Paolini: "Finalmente sono riuscita a battere Swiatek"
00:02:22 min
| 1 giorno fa
