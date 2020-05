Anche Naomi Osaka, ex n.1 della classifica Wta e tennista piu' pagata al mondo nel 2019, ieri e' scesa in strada per sfilare e protestare per la morte di George Floyd. In un post affidato a Instagram la ragazza, che vive negli Usa ed e' di madre giapponese e padre di Haiti, ha ripreso i suoi piedi mentre cammina insieme ad altri manifestanti