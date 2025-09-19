Billie Jean king Cup 2025: Italia in finale

00:01:44 min
|
1 ora fa
HL 1T ATP 250 HANGZHOU CAZAUX-ARNALDI_1951274HL 1T ATP 250 HANGZHOU CAZAUX-ARNALDI_1951274
tennis
Arnaldi-Cazaux: highlights Atp Hangzhou
00:02:13 min
| 9 ore fa
HL 2T ATP 250 CHENGDU TABILO-DARDERI_2745683HL 2T ATP 250 CHENGDU TABILO-DARDERI_2745683
tennis
Darderi-Tabilo: highlights Atp Chengdu
00:01:40 min
| 11 ore fa
INTV SINNER PRESENTAZIONE FONDAZIONE INTEGRALE MICHELA 250919_1418967INTV SINNER PRESENTAZIONE FONDAZIONE INTEGRALE MICHELA 250919_1418967
tennis
Sinner: "La mia Fondazione per sport e istruzione"
00:09:22 min
| 21 ore fa
HL OF WTA 500 SEUL KREJCIKOVA-RADUCANU_5853506HL OF WTA 500 SEUL KREJCIKOVA-RADUCANU_5853506
tennis
Krejcikova-Raducanu: highlights Wta Seoul
00:02:34 min
| 1 giorno fa
HL 1T ATP 250 HANGZHOU ZEPPIERI-SUN_5826257HL 1T ATP 250 HANGZHOU ZEPPIERI-SUN_5826257
tennis
Zeppieri-Sun: highlights Atp Hangzhou
00:01:41 min
| 1 giorno fa
HL 1T ATP 250 HANGZHOU BERRETTINI-SVRCINA_2147483HL 1T ATP 250 HANGZHOU BERRETTINI-SVRCINA_2147483
tennis
Berrettini-Svrcina: highlights Atp Hangzhou
00:01:39 min
| 1 giorno fa
INTV MUSETTI PRE CHENGDU SU ATP FINALS E 2 ITA A TORINO_3928309INTV MUSETTI PRE CHENGDU SU ATP FINALS E 2 ITA A TORINO_3928309
tennis
Musetti: "Obiettivo Finals, ma c'è tanto da fare"
00:01:17 min
| 1 giorno fa
BERRETTINIBERRETTINI
tennis
Riecco Berrettini: l'ingresso in campo ad Hangzhou
00:01:04 min
| 1 giorno fa
INTV LOPEZ SU SORTEGGIO DAVIS E SULL ITALIA_1220509INTV LOPEZ SU SORTEGGIO DAVIS E SULL ITALIA_1220509
tennis
Coppa Davis, Lopez: "L'Italia è la favorita"
00:00:48 min
| 2 giorni fa
INTV VOLANDRI SU POSSIBILI CONVOCAZIONI_1306981INTV VOLANDRI SU POSSIBILI CONVOCAZIONI_1306981
tennis
Volandri: "Sinner a Bologna? Un passo alla volta e vediamo"
00:01:09 min
| 2 giorni fa
INTV VOLANDRI SU SORTEGGIO DAVIS_1256892INTV VOLANDRI SU SORTEGGIO DAVIS_1256892
tennis
Volandri: "Austria? In Coppa Davis nulla è scontato"
00:01:12 min
| 2 giorni fa
ERROR! SN276838ERROR! SN276838
tennis
Tennis su Sky, si riparte dai tornei di Chengdu e Hangzhou
00:00:31 min
| 4 giorni fa
