Paolini: "Settimane straordinarie dopo periodo difficile"

00:04:00 min
|
2 ore fa
PUNTO PAOLINIPUNTO PAOLINI
tennis
Paolini, suo il punto della finale: che passante in allungo!
00:01:07 min
| 1 ora fa
pubblicità
paolini swiatek highlights cincinnati finalepaolini swiatek highlights cincinnati finale
tennis
Paolini-Swiatek: highlights Wta Cincinnati
00:02:20 min
| 3 ore fa
HL SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI SN272582_1405321HL SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI SN272582_1405321
tennis
Sinner-Alcaraz: highlights Atp Cincinnati
00:01:43 min
| 13 ore fa
alcaraz parolealcaraz parole
tennis
Alcaraz: "Sinner un campione, tornerà più forte di prima"
00:03:26 min
| 12 ore fa
sinner postsinner post
tennis
Sinner: "Stavo male, ho provato a giocare solo per i fan"
00:02:37 min
| 13 ore fa
alcaraz telecameraalcaraz telecamera
tennis
Alcaraz, dedica a Sinner dopo il ritiro a Cincinnati
00:00:23 min
| 13 ore fa
sinner ritirosinner ritiro
tennis
Sinner, il momento del ritiro contro Alcaraz
00:01:37 min
| 13 ore fa
alcaraz palleggialcaraz palleggi
tennis
Alcaraz prima della finale con Sinner palleggia... ma così!
00:00:37 min
| 14 ore fa
meloccaro su sinner alcarazmeloccaro su sinner alcaraz
tennis
Sinner-Alcaraz, cemento e 3 set: saranno fattori decisivi?
00:08:41 min
| 19 ore fa
meloccaro su paolini e swiatekmeloccaro su paolini e swiatek
tennis
Paolini-Swiatek, che finale sarà? Il commento di Meloccaro
00:03:22 min
| 19 ore fa
BERTOLUCCI SU FINALE SINNER ALCARAZBERTOLUCCI SU FINALE SINNER ALCARAZ
tennis
Sinner-Alcaraz, quello che c'è da sapere prima della finale
00:05:04 min
| 21 ore fa
BLOB SOTTOTITOLATOBLOB SOTTOTITOLATO
tennis
Sinner e Alcaraz: le parole prima della finale a Cincinnati
00:01:12 min
| 22 ore fa
PUNTO PAOLINIPUNTO PAOLINI
tennis
Paolini, suo il punto della finale: che passante in allungo!
00:01:07 min
| 1 ora fa
paolini swiatek highlights cincinnati finalepaolini swiatek highlights cincinnati finale
tennis
Paolini-Swiatek: highlights Wta Cincinnati
00:02:20 min
| 3 ore fa
HL SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI SN272582_1405321HL SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI SN272582_1405321
tennis
Sinner-Alcaraz: highlights Atp Cincinnati
00:01:43 min
| 13 ore fa
alcaraz parolealcaraz parole
tennis
Alcaraz: "Sinner un campione, tornerà più forte di prima"
00:03:26 min
| 12 ore fa
sinner postsinner post
tennis
Sinner: "Stavo male, ho provato a giocare solo per i fan"
00:02:37 min
| 13 ore fa
alcaraz telecameraalcaraz telecamera
tennis
Alcaraz, dedica a Sinner dopo il ritiro a Cincinnati
00:00:23 min
| 13 ore fa
sinner ritirosinner ritiro
tennis
Sinner, il momento del ritiro contro Alcaraz
00:01:37 min
| 13 ore fa
alcaraz palleggialcaraz palleggi
tennis
Alcaraz prima della finale con Sinner palleggia... ma così!
00:00:37 min
| 14 ore fa
meloccaro su sinner alcarazmeloccaro su sinner alcaraz
tennis
Sinner-Alcaraz, cemento e 3 set: saranno fattori decisivi?
00:08:41 min
| 19 ore fa
meloccaro su paolini e swiatekmeloccaro su paolini e swiatek
tennis
Paolini-Swiatek, che finale sarà? Il commento di Meloccaro
00:03:22 min
| 19 ore fa
BERTOLUCCI SU FINALE SINNER ALCARAZBERTOLUCCI SU FINALE SINNER ALCARAZ
tennis
Sinner-Alcaraz, quello che c'è da sapere prima della finale
00:05:04 min
| 21 ore fa
BLOB SOTTOTITOLATOBLOB SOTTOTITOLATO
tennis
Sinner e Alcaraz: le parole prima della finale a Cincinnati
00:01:12 min
| 22 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità