Khachanov-Ruud: highlights Atp Toronto

Karen Khachanov si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Toronto battendo Casper Ruud in due set, con il punteggio di 6-4, 7-5. Il match è rimasto in equilibrio fino al quinto game del primo set, quando il russo è riuscito a strappare il servizio al norvegese, consolidando poi il break per chiudere il parziale 6-4. Nel secondo set la battaglia è stata più intensa, con break e contro-break. Tuttavia, sul 5-5, Ruud ha perso nuovamente il servizio, permettendo a Khachanov di consolidare il vantaggio, mantenere il proprio turno al servizio e chiudere così l'incontro in suo favore. .