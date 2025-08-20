Korda-Majchrzak: highlights Atp Winston-Salem

00:02:06 min
|
1 ora fa
HL SONEGO-DOSTANIC 2T WISTON SALEM.transfer_1522124HL SONEGO-DOSTANIC 2T WISTON SALEM.transfer_1522124
tennis
Sonego-Dostanic: highlights Atp Winston-Salem
00:02:06 min
| 13 ore fa
pubblicità
rublev esultanzarublev esultanza
tennis
US Open, Rublev esulta, ma il match non è finito!
00:00:37 min
| 13 ore fa
HL DARDERI-MCDONALD 2T WISTON SALEM.transfer_0348077HL DARDERI-MCDONALD 2T WISTON SALEM.transfer_0348077
tennis
McDonald-Darderi: highlights Atp Winston Salem
00:02:15 min
| 14 ore fa
HL MUSETTI MCNALLY-RUUD SWIATEK QUARTI MISTO US OPEN 250819.transfer_3345573HL MUSETTI MCNALLY-RUUD SWIATEK QUARTI MISTO US OPEN 250819.transfer_3345573
tennis
Musetti/McNally-Ruud/Swiatek: highlights US Open
00:02:02 min
| 1 giorno fa
HL VAVASSORI ERRANI-RUBLEV MUCHOVA QUARTI MISTO US OPEN 250819_3303966HL VAVASSORI ERRANI-RUBLEV MUCHOVA QUARTI MISTO US OPEN 250819_3303966
tennis
Vavassori/Errani-Rublev/Muchova: highlights US Open
00:01:49 min
| 1 giorno fa
PROMO SINNER INDIMENTICABILE DAL 22 AGOSTO_4318512PROMO SINNER INDIMENTICABILE DAL 22 AGOSTO_4318512
tennis
"Sinner indimenticabile": la cronaca di Sky su Wimbledon '25
00:00:42 min
| 11 ore fa
MCH MUSETTI MCNALLY-MONFILS OSAKA OTTAVI MISTO US OPEN 250819_4223498MCH MUSETTI MCNALLY-MONFILS OSAKA OTTAVI MISTO US OPEN 250819_4223498
tennis
Musetti/McNally battono Osaka/Monfils highlights US Open
00:01:18 min
| 1 giorno fa
MCH ERRANI VAVASSORI-RYBAKINA FRITZ OTTAVI MISTO US OPEN 250819_3128519MCH ERRANI VAVASSORI-RYBAKINA FRITZ OTTAVI MISTO US OPEN 250819_3128519
tennis
Errani/Vavassori battono Rybakina/Fritz: highlights US Open
00:00:55 min
| 1 giorno fa
SRV SINNER POST CINCINNATI 250819_2600226SRV SINNER POST CINCINNATI 250819_2600226
tennis
Sinner, un paio di giorni di riposo in vista dello Us Open
00:01:04 min
| 1 giorno fa
COLL MELOCCARO SU ALCARAZ-SINNER NUMERICOLL MELOCCARO SU ALCARAZ-SINNER NUMERI
tennis
Sinner-Alcaraz, il 1° posto si decide agli US Open: i numeri
00:01:38 min
| 1 giorno fa
COLL MELOCCARO SU SINNERCOLL MELOCCARO SU SINNER
tennis
Sinner e la costanza fisica: 6 ritiri su 378 partite Atp
00:02:55 min
| 1 giorno fa
INTV PAOLINI BOSCHETTOINTV PAOLINI BOSCHETTO
tennis
Paolini: "Settimane straordinarie dopo periodo difficile"
00:04:00 min
| 1 giorno fa
HL SONEGO-DOSTANIC 2T WISTON SALEM.transfer_1522124HL SONEGO-DOSTANIC 2T WISTON SALEM.transfer_1522124
tennis
Sonego-Dostanic: highlights Atp Winston-Salem
00:02:06 min
| 13 ore fa
rublev esultanzarublev esultanza
tennis
US Open, Rublev esulta, ma il match non è finito!
00:00:37 min
| 13 ore fa
HL DARDERI-MCDONALD 2T WISTON SALEM.transfer_0348077HL DARDERI-MCDONALD 2T WISTON SALEM.transfer_0348077
tennis
McDonald-Darderi: highlights Atp Winston Salem
00:02:15 min
| 14 ore fa
HL MUSETTI MCNALLY-RUUD SWIATEK QUARTI MISTO US OPEN 250819.transfer_3345573HL MUSETTI MCNALLY-RUUD SWIATEK QUARTI MISTO US OPEN 250819.transfer_3345573
tennis
Musetti/McNally-Ruud/Swiatek: highlights US Open
00:02:02 min
| 1 giorno fa
HL VAVASSORI ERRANI-RUBLEV MUCHOVA QUARTI MISTO US OPEN 250819_3303966HL VAVASSORI ERRANI-RUBLEV MUCHOVA QUARTI MISTO US OPEN 250819_3303966
tennis
Vavassori/Errani-Rublev/Muchova: highlights US Open
00:01:49 min
| 1 giorno fa
PROMO SINNER INDIMENTICABILE DAL 22 AGOSTO_4318512PROMO SINNER INDIMENTICABILE DAL 22 AGOSTO_4318512
tennis
"Sinner indimenticabile": la cronaca di Sky su Wimbledon '25
00:00:42 min
| 11 ore fa
MCH MUSETTI MCNALLY-MONFILS OSAKA OTTAVI MISTO US OPEN 250819_4223498MCH MUSETTI MCNALLY-MONFILS OSAKA OTTAVI MISTO US OPEN 250819_4223498
tennis
Musetti/McNally battono Osaka/Monfils highlights US Open
00:01:18 min
| 1 giorno fa
MCH ERRANI VAVASSORI-RYBAKINA FRITZ OTTAVI MISTO US OPEN 250819_3128519MCH ERRANI VAVASSORI-RYBAKINA FRITZ OTTAVI MISTO US OPEN 250819_3128519
tennis
Errani/Vavassori battono Rybakina/Fritz: highlights US Open
00:00:55 min
| 1 giorno fa
SRV SINNER POST CINCINNATI 250819_2600226SRV SINNER POST CINCINNATI 250819_2600226
tennis
Sinner, un paio di giorni di riposo in vista dello Us Open
00:01:04 min
| 1 giorno fa
COLL MELOCCARO SU ALCARAZ-SINNER NUMERICOLL MELOCCARO SU ALCARAZ-SINNER NUMERI
tennis
Sinner-Alcaraz, il 1° posto si decide agli US Open: i numeri
00:01:38 min
| 1 giorno fa
COLL MELOCCARO SU SINNERCOLL MELOCCARO SU SINNER
tennis
Sinner e la costanza fisica: 6 ritiri su 378 partite Atp
00:02:55 min
| 1 giorno fa
INTV PAOLINI BOSCHETTOINTV PAOLINI BOSCHETTO
tennis
Paolini: "Settimane straordinarie dopo periodo difficile"
00:04:00 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità