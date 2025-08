Medvedev, è tardi a Toronto e il russo va via senza borsone

Continua il momento "no" di Daniil Medvedev, con il ko al terzo turno contro l'australiano Alexei Popyrin all'Atp di Toronto. Ma, come spesso accade con il russo, non è stato solo il risultato a far parlare di lui. Dopo aver regalato al pubblico un momento di comicità nel secondo set, lisciando volutamente una pallina (qui il VIDEO), Medvedev ne ha combinata un'altra delle sue. Dopo la sconfitta ha salutato l'avversario e ha lasciato il campo… Ma senza borsone e racchette. L'australiano Popyrin, divertito, ha sorriso insieme a chi assisteva a questa scena decisamente insolita.