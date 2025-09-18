Musetti: "Obiettivo Finals, ma c'è tanto da fare"

Inizia da Chengdu lo swing asiatico di Lorenzo Musetti. Finalista un anno fa nel Sichuan, l'azzurro andrà a caccia di punti importanti per centrare la qualificazione alle Atp Finals di Torino: "È il mio obiettivo, sarebbe un sogno giocare davanti al pubblico di casa. Per raggiungere Torino manca tanto, c'è tanto lavoro da fare. Questa è una motivazione per migliorare". E sul torneo di Chengdu: "In Cina ci sono tanti punti in palio, è importante iniziare con il piede giusto. Sarà un bel esame per capire a che punto siamo".

