Musetti amaro: "E' dura, non era la mia serata"

Lorenzo Musetti amareggiato dopo la finale persa con Tabilo, in cui non ha sfruttato 2 match-point: "E' dura, questa non era la mia sera. Spero che la prossima settimana possa andare meglio, sappiamo che in questo sport solo uno può vincere e devo fare i complimenti ad Alejandro che ha meritato. Grazie alla mia famiglia che guarda la partita da casa, abbiamo fatto un buon lavoro. Da tanto non vinco un titolo, ho giocato 7 finali ma non ho alzato tanti trofei. Spero che la prossima sia la volta buona". Guarda il video.