Musetti/McNally battono Osaka/Monfils highlights US Open

00:01:18 min
|
49 minuti fa
MCH ERRANI VAVASSORI-RYBAKINA FRITZ OTTAVI MISTO US OPEN 250819_3128519MCH ERRANI VAVASSORI-RYBAKINA FRITZ OTTAVI MISTO US OPEN 250819_3128519
tennis
Errani/Vavassori battono Rybakina/Fritz: highlights US Open
00:00:55 min
| 57 minuti fa
SRV SINNER POST CINCINNATI 250819_2600226SRV SINNER POST CINCINNATI 250819_2600226
tennis
Sinner, un paio di giorni di riposo in vista dello Us Open
00:01:04 min
| 1 ora fa
COLL MELOCCARO SU ALCARAZ-SINNER NUMERICOLL MELOCCARO SU ALCARAZ-SINNER NUMERI
tennis
Sinner-Alcaraz, il 1° posto si decide agli US Open: i numeri
00:01:38 min
| 7 ore fa
COLL MELOCCARO SU SINNERCOLL MELOCCARO SU SINNER
tennis
Sinner e la costanza fisica: 6 ritiri su 378 partite Atp
00:02:55 min
| 6 ore fa
INTV PAOLINI BOSCHETTOINTV PAOLINI BOSCHETTO
tennis
Paolini: "Settimane straordinarie dopo periodo difficile"
00:04:00 min
| 10 ore fa
PUNTO PAOLINIPUNTO PAOLINI
tennis
Paolini, suo il punto della finale: che passante in allungo!
00:01:07 min
| 10 ore fa
paolini swiatek highlights cincinnati finalepaolini swiatek highlights cincinnati finale
tennis
Paolini-Swiatek: highlights Wta Cincinnati
00:02:20 min
| 12 ore fa
TOP 5 COLPI ATP 1000 CINCINNATI_1508299TOP 5 COLPI ATP 1000 CINCINNATI_1508299
tennis
Atp Cincinnati, la top 5 colpi del torneo
00:02:29 min
| 6 ore fa
HL SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI SN272582_1405321HL SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI SN272582_1405321
tennis
Sinner-Alcaraz: highlights Atp Cincinnati
00:01:43 min
| 22 ore fa
alcaraz parolealcaraz parole
tennis
Alcaraz: "Sinner un campione, tornerà più forte di prima"
00:03:26 min
| 21 ore fa
sinner postsinner post
tennis
Sinner: "Stavo male, ho provato a giocare solo per i fan"
00:02:37 min
| 22 ore fa
alcaraz telecameraalcaraz telecamera
tennis
Alcaraz, dedica a Sinner dopo il ritiro a Cincinnati
00:00:23 min
| 22 ore fa
