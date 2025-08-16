Musetti/Sonego-Salisbury/Skupski: highlights Atp Cincinnati

00:01:44 min
|
41 minuti fa
sinner atmane carta pokemon regalo compleannosinner atmane carta pokemon regalo compleanno
tennis
Compleanno Sinner, Atmane gli regala... una carta Pokémon!
00:00:20 min
| 1 ora fa
PAOLINI OKPAOLINI OK
tennis
Paolini: "Partita difficile, qui mi sto divertendo molto"
00:00:55 min
| 9 ore fa
HL SHELTON-ZVEREV QF ATP CINCINNATI_2536037HL SHELTON-ZVEREV QF ATP CINCINNATI_2536037
tennis
Shelton-Zverev: highlights Atp Cincinnati
00:02:00 min
| 11 ore fa
PUNTO PAOLINI VS GAUFFPUNTO PAOLINI VS GAUFF
tennis
Paolini, super punto nel terzo set contro Gauff
00:00:41 min
| 12 ore fa
HL PAOLINI-GAUFF QF WTA CINCINNATI_2205490HL PAOLINI-GAUFF QF WTA CINCINNATI_2205490
tennis
Paolini-Gauff: highlights Wta Cincinnati
00:02:24 min
| 13 ore fa
HL ALCARAZ-RUBLEV QUARTI CINCINNATI_5147934HL ALCARAZ-RUBLEV QUARTI CINCINNATI_5147934
tennis
Rublev-Alcaraz: highlights Atp Cincinnati
00:02:30 min
| 22 ore fa
punto alcarazpunto alcaraz
tennis
Alcaraz, super passante contro Rublev!
00:00:36 min
| 22 ore fa
set point alcarazset point alcaraz
tennis
Alcaraz chiude il set in modo fantastico contro Rublev!
00:00:28 min
| 23 ore fa
HL DOPPIO CINCINNATI MUSETTI SONEGO CABRAL MIEDLER_2208186HL DOPPIO CINCINNATI MUSETTI SONEGO CABRAL MIEDLER_2208186
tennis
Musetti/Sonego-Cabral/Miedler: highlights Atp Cincinnati
00:02:03 min
| 1 giorno fa
HL DOPPIO CINCINNATI BOLELLI VAVASSORI - CASH GLASSPOOL_2837207HL DOPPIO CINCINNATI BOLELLI VAVASSORI - CASH GLASSPOOL_2837207
tennis
Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool: highlights Atp Cincinnati
00:01:51 min
| 1 giorno fa
REGGI_1402833REGGI_1402833
tennis
Sinner-Atmane, chi è l'avversario di Jannik in semifinale
00:01:46 min
| 1 giorno fa
Coccole al cagnolino, Sinner ha un nuovo amico a CincinnatiCoccole al cagnolino, Sinner ha un nuovo amico a Cincinnati
tennis
Coccole al cagnolino, Sinner ha un nuovo amico a Cincinnati
00:00:48 min
| 1 giorno fa
