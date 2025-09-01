Musetti: "Che emozione, ora vorrei sfidare Jannik"

00:03:50 min
|
5 ore fa

Lorenzo Musetti esulta dopo i quarti conquistati a New York: "Non ho parole per descrivere le emozioni. Arrivavo da qualche settimana difficile, avevo perso tre partite pur avendo tante occasioni. Ma questo è il tennis. Sono contento di come ho reagito. Ho giocato uno dei migliori set della carriera. Ho lavorato tanto al servizio, ho cambiato qualcosa perché non funzionava molto. Sono contento di questi miglioramenti. Ora devo guardare alla prossima partita. Grazie a tutti gli italiani presenti, speriamo di giocare contro Jannik il derby azzurro. Non vedo l'ora. Forza Italia". Guarda il video.

tennis
Sinner-Bublik: highlights US Open
tennis
Sinner-Bublik: highlights US Open
00:02:42 min
| 20 minuti fa
tennis
Sinner: "Con Musetti sarà una partita speciale"
tennis
Sinner: "Con Musetti sarà una partita speciale"
00:03:02 min
| 37 minuti fa
tennis
Musetti-Munar: highlights US Open
tennis
Musetti-Munar: highlights US Open
00:02:20 min
| 4 ore fa
musetti OTOmusetti OTO
tennis
Musetti: "Io e Sinner diversi, ma sarebbe grande spettacolo"
00:02:08 min
| 4 ore fa
sinner warm upsinner warm up
tennis
US Open, Sinner-Bublik: il riscaldamento di Jannik
00:01:29 min
| 4 ore fa
tennis
Osaka-Gauff: highlights US open
tennis
Osaka-Gauff: highlights US open
00:01:44 min
| 5 ore fa
tennis
Alexandrova-Swiatek: highlights US Open
tennis
Alexandrova-Swiatek: highlights US Open
00:01:53 min
| 6 ore fa
tennis
Auger Aliassime-Rublev: highlights US Open
tennis
Auger Aliassime-Rublev: highlights US Open
00:02:01 min
| 6 ore fa
tennis
Riedi-De Minaur: highlights US Open
tennis
Riedi-De Minaur: highlights US Open
00:02:42 min
| 8 ore fa
tennis
US Open, Musetti si allena prima della sfida con Munar
tennis
US Open, Musetti si allena prima della sfida con Munar
00:03:18 min
| 9 ore fa
tennis
Djokovic-Struff: highlights US open
tennis
Djokovic-Struff: highlights US open
00:02:47 min
| 16 ore fa
tennis
Alcaraz: "Rivalità con Sinner come all'epoca dei Big 3"
tennis
Alcaraz: "Rivalità con Sinner come all'epoca dei Big 3"
00:00:59 min
| 19 ore fa
