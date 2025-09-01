Musetti: "Che emozione, ora vorrei sfidare Jannik"

Lorenzo Musetti esulta dopo i quarti conquistati a New York: "Non ho parole per descrivere le emozioni. Arrivavo da qualche settimana difficile, avevo perso tre partite pur avendo tante occasioni. Ma questo è il tennis. Sono contento di come ho reagito. Ho giocato uno dei migliori set della carriera. Ho lavorato tanto al servizio, ho cambiato qualcosa perché non funzionava molto. Sono contento di questi miglioramenti. Ora devo guardare alla prossima partita. Grazie a tutti gli italiani presenti, speriamo di giocare contro Jannik il derby azzurro. Non vedo l'ora. Forza Italia". Guarda il video.