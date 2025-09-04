Le parole di Lorenzo Musetti a Sky Sport dopo la sconfitta contro Sinner ai quarti di finale: "La sensazione maggiore che ho avuto è quella di non aver mai avuto il pallino del gioco, che era quello che volevo fare. È stata la mia prima sessione notturna e le condizioni non mi sono piaciute molto. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, ma penso che mi servirà per fare un ulteriore passo in avanti su questa superficie. Credo che siano stati fatti tanti passi in avanti, anche se ci sono aspetti in cui posso ancora migliorare. Auguro a Jannik di poter difendere il titolo".