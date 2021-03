Continua la corsa in Messico del 19enne toscano, che rimonta ed elimina in tre set lo statunitense Tiafoe: sfiderà Dimitrov per un posto in semifinale. Numeri da fenomeno per Musetti, al secondo quarto di finale in quattro partecipazioni a tornei ATP, che 'vede' la Top 100 del ranking. Fuori invece Fognini, che perde 6-4, 6-3 contro il britannico Norrie.