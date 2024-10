Rafa ha annunciato il ritiro con un video diffuso sui social: "È stata una decisione difficile, ma tutto ha un inizio e una fine. Credo sia il momento giusto di chiudere la mia carriera". L'ultimo torneo dello spagnolo sarà la Final 8 di Coppa Davis a Malaga, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 19 al 24 novembre.