Paolini: "È stata dura, ma ho saputo resettare"

00:01:28 min
|
55 minuti fa

Le parole di Jasmine Paolini dopo la vittoria in semifinale al Wta 1000 di Cincinnati contro Kudermetova (6-3, 6-7, 6-3): "È stata dura. Kudermetova ha giocato molto bene. Nel secondo set ero avanti 5-3 e fino a quel momento era andata tutto bene. Alla fine mi sono un po' innervosita e non ho giocato bene il tiebreak. Nel terzo set, invece, sono tornata in campo e ho giocato al mio meglio. La chiave è stata dimenticare quanto successo prima". E sulla finale contro Swiatek: "Sarà molto dura contro di lei. È una giocatrice straordinaria, si difende in maniera pazzesca e serve molto bene. Cercherò di dare il mio meglio, siamo in finale. Speriamo che sia una bella partita".

HL PAOLINI-KUDERMETOVA SF CINCINNATI_4944645HL PAOLINI-KUDERMETOVA SF CINCINNATI_4944645
tennis
Paolini-Kudermetova: highlights Wta Cincinnati
00:02:08 min
| 49 minuti fa
HL SWIATEK-RYBAKINA SF CINCI_1839452HL SWIATEK-RYBAKINA SF CINCI_1839452
tennis
Rybakina-Swiatek: highlights Wta Cincinnati
00:01:43 min
| 3 ore fa
CLIP PRE SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATICLIP PRE SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI
tennis
Sinner-Alcaraz, atto XIV a Cincinnati: la finale LIVE su Sky
00:01:07 min
| 8 ore fa
ALCARAZ CONFALCARAZ CONF
tennis
Alcaraz: "Sinner per ora è il più forte su ogni superficie"
00:00:57 min
| 9 ore fa
sinner-atmane-carta-pokemon-pikachusinner-atmane-carta-pokemon-pikachu
tennis
Sinner svela il regalo di Atmane: è una carta... Pikachu
00:00:12 min
| 14 ore fa
SINNER PASTICCINISINNER PASTICCINI
tennis
Sinner, festa a sorpresa e dolci dopo il match con Atmane
00:00:24 min
| 14 ore fa
HL ERRANI-PAOLINI GUO PANOVA CINCINNATI_0110940HL ERRANI-PAOLINI GUO PANOVA CINCINNATI_0110940
tennis
Errani/Paolini-Guo/Panova: highlights Atp Cincinnati
00:01:59 min
| 13 ore fa
PUNTO ZVEREV ALCARAZPUNTO ZVEREV ALCARAZ
tennis
Alcaraz-Zverev, lo scambio ad alta velocità è uno spettacolo
00:01:21 min
| 15 ore fa
HL ALCARAZ ZVEREV SF CINCINNATI_4253727HL ALCARAZ ZVEREV SF CINCINNATI_4253727
tennis
Alcaraz-Zverev: highlights Atp Cincinnati
00:01:52 min
| 15 ore fa
HL SINNER-ATMANE SEMI CINCINNATI_5618814HL SINNER-ATMANE SEMI CINCINNATI_5618814
tennis
Sinner-Atmane: highlights Atp Cincinnati
00:01:47 min
| 1 giorno fa
sinner cincinnati intervista videosinner cincinnati intervista video
tennis
Sinner: "Prudente contro Atmane, la finale sarà diversa"
00:02:30 min
musetti sonego cincinatti highlightsmusetti sonego cincinatti highlights
tennis
Musetti/Sonego-Salisbury/Skupski: highlights Atp Cincinnati
00:01:44 min
| 1 giorno fa
