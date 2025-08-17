Le parole di Jasmine Paolini dopo la vittoria in semifinale al Wta 1000 di Cincinnati contro Kudermetova (6-3, 6-7, 6-3): "È stata dura. Kudermetova ha giocato molto bene. Nel secondo set ero avanti 5-3 e fino a quel momento era andata tutto bene. Alla fine mi sono un po' innervosita e non ho giocato bene il tiebreak. Nel terzo set, invece, sono tornata in campo e ho giocato al mio meglio. La chiave è stata dimenticare quanto successo prima". E sulla finale contro Swiatek: "Sarà molto dura contro di lei. È una giocatrice straordinaria, si difende in maniera pazzesca e serve molto bene. Cercherò di dare il mio meglio, siamo in finale. Speriamo che sia una bella partita".