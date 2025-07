Clamorosa sconfitta all'esordio per Jasmine Paolini al Wta 1000 di Montreal, battuta dalla giapponese Aoi Ito, n. 110 al mondo, con il punteggio di 2-6, 7-5, 7-6 in 2 ore e 27 minuti. Un risultato a sorpresa per la tennista toscana che, dopo aver dominato il primo set, si è ritrovata avanti 4-1 nel secondo set e ha avuto anche un match point. Poi la rimonta della giapponese, alla prima vittoria top 20 in carriera. Per Paolini pesano 67 errori gratuiti.