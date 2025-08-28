Jasmine Paolini supera con un doppio 6-3 la 17enne statunitense Iva Jovic e raggiunge il 3° turno dello US Open. Risultato netto, ma partita lottata per l'azzurra che ha salvato 9 palle break su 11 concesse. Il primo set è stato indirizzato dal break in apertura, sul primo turno di servizio di Jovic. Poi nel secondo set tante difficoltà alla battuta per entrambe, ma Jasmine è riuscita a chiudere al quinto match point dopo un game fiume in risposta. Paolini tornerà in campo venerdì contro la ceca Marketa Vondrousova che ha battuto in due set la n. 32 del seeding McCartney Kessler.