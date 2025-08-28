Paolini-Jovic: highlights US Open

00:01:30 min
|
2 ore fa

Jasmine Paolini supera con un doppio 6-3 la 17enne statunitense Iva Jovic e raggiunge il 3° turno dello US Open. Risultato netto, ma partita lottata per l'azzurra che ha salvato 9 palle break su 11 concesse. Il primo set è stato indirizzato dal break in apertura, sul primo turno di servizio di Jovic. Poi nel secondo set tante difficoltà alla battuta per entrambe, ma Jasmine è riuscita a chiudere al quinto match point dopo un game fiume in risposta. Paolini tornerà in campo venerdì contro la ceca Marketa Vondrousova che ha battuto in due set la n. 32 del seeding McCartney Kessler.

INTV PAOLINI POST JOVIC 2T US OPEN 250828.transfer_2932824INTV PAOLINI POST JOVIC 2T US OPEN 250828.transfer_2932824
tennis
Paolini: "Nel prossimo turno dovrò alzare l'attenzione"
00:00:52 min
| 45 minuti fa
INTV DARDERI POST SPIZZIRRI 2T US OPEN 250828.transfer_2932882INTV DARDERI POST SPIZZIRRI 2T US OPEN 250828.transfer_2932882
tennis
Darderi: "Sto prendendo confidenza a giocare sul cemento"
00:00:43 min
| 29 minuti fa
CLIP TOP 5 US OPEN DAY 4_5537008CLIP TOP 5 US OPEN DAY 4_5537008
tennis
US Open: i 5 migliori colpi di mercoledì 27 agosto
00:02:08 min
| 7 minuti fa
HL BELLUCCI-ALCARAZ 2T US OPEN 250827_1917083HL BELLUCCI-ALCARAZ 2T US OPEN 250827_1917083
tennis
Alcaraz-Bellucci: highlights US Open
00:02:30 min
| 3 ore fa
HL 2T US OPEN DARDERI-SPIZZIRRI 250827_1723233HL 2T US OPEN DARDERI-SPIZZIRRI 250827_1723233
tennis
Darderi-Spizzirri: highlights US Open
00:02:34 min
| 2 ore fa
CONF DJOKOVIC POST SVAJDA 2T US OPEN_0901085CONF DJOKOVIC POST SVAJDA 2T US OPEN_0901085
tennis
Djokovic: "Ho fatto fatica a trovare ritmo"
00:00:59 min
| 10 ore fa
HL 2T US OPEN FONSECA-MACHAC_5721111HL 2T US OPEN FONSECA-MACHAC_5721111
tennis
Fonseca-Machac: highlights US Open
00:02:42 min
| 12 ore fa
HL 2T US OPEN DJOKOVIC-SVAJDA_3643307HL 2T US OPEN DJOKOVIC-SVAJDA_3643307
tennis
Djokovic-Svajda: highlights US Open
00:02:47 min
| 13 ore fa
DJOKOVICDJOKOVIC
tennis
Djokovic, super recupero contro Svajda!
00:00:47 min
| 13 ore fa
MCH SINNER SCOPRE RITIRO DRAPER_0119198MCH SINNER SCOPRE RITIRO DRAPER_0119198
tennis
Draper si ritira dallo US Open, la reazione di Sinner
00:01:14 min
| 13 ore fa
HL 2T US OPEN RADUCANU-TJEN_4944763HL 2T US OPEN RADUCANU-TJEN_4944763
tennis
Raducanu-Tjen: highlights US open
00:01:29 min
| 15 ore fa
COLL AGHEMO SU ALLENAMENTO SINNERCOLL AGHEMO SU ALLENAMENTO SINNER
tennis
Sinner, l'allenamento alla vigilia della sfida con Popyrin
00:03:12 min
| 15 ore fa
