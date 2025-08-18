Paolini-Swiatek, che finale sarà? Il commento di Meloccaro

Con Stefano Meloccaro ci avviciniamo alla finale Wta del Masters 1000 di Cincinnati tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek. La polacca arriva dalla vittoria a Wimbledon, un trionfo che sembra averle ridato fiducia; inoltre, per scontri diretti, conduce 5-0 contro l'italiana. La Paolini torna invece in finale dopo Roma, superando un periodo difficile e di importante transizione nella sua carriera. Dopo anni di lavoro con Renzo Furlan, la tennista toscana ha scelto una nuova avventura con Marc Lopez. Collaborazione conclusa però al termine della stagione sull'erba. Al momento, la Federazione le ha affiancato il collega Federico Gaio .