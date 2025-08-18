Paolini-Swiatek, che finale sarà? Il commento di Meloccaro

00:03:22 min
|
1 ora fa

Con Stefano Meloccaro ci avviciniamo alla finale Wta del Masters 1000 di Cincinnati tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek. La polacca arriva dalla vittoria a Wimbledon, un trionfo che sembra averle ridato fiducia; inoltre, per scontri diretti, conduce 5-0 contro l'italiana. La Paolini torna invece in finale dopo Roma, superando un periodo difficile e di importante transizione nella sua carriera. Dopo anni di lavoro con Renzo Furlan, la tennista toscana ha scelto una nuova avventura con Marc Lopez. Collaborazione conclusa però al termine della stagione sull'erba. Al momento, la Federazione le ha affiancato il collega Federico Gaio .

meloccaro su sinner alcarazmeloccaro su sinner alcaraz
tennis
Sinner-Alcaraz, cemento e 3 set: saranno fattori decisivi?
00:08:41 min
| 1 ora fa
pubblicità
BERTOLUCCI SU FINALE SINNER ALCARAZBERTOLUCCI SU FINALE SINNER ALCARAZ
tennis
Sinner-Alcaraz, quello che c'è da sapere prima della finale
00:05:04 min
| 3 ore fa
BLOB SOTTOTITOLATOBLOB SOTTOTITOLATO
tennis
Sinner e Alcaraz: le parole prima della finale a Cincinnati
00:01:12 min
| 4 ore fa
FINALE DOPPIO CINCINNATI MUSETTI-SONEGO E MEKTIC-RAM_4646034FINALE DOPPIO CINCINNATI MUSETTI-SONEGO E MEKTIC-RAM_4646034
tennis
Musetti/Sonego-Mektic/Ram: highlights Atp Cincinnati
00:02:27 min
| 8 ore fa
HL PAOLINI-KUDERMETOVA SF CINCINNATI_4944645HL PAOLINI-KUDERMETOVA SF CINCINNATI_4944645
tennis
Paolini-Kudermetova: highlights Wta Cincinnati
00:02:08 min
| 17 ore fa
parole paoliniparole paolini
tennis
Paolini: "È stata dura, ma ho saputo resettare"
00:01:28 min
| 18 ore fa
HL SWIATEK-RYBAKINA SF CINCI_1839452HL SWIATEK-RYBAKINA SF CINCI_1839452
tennis
Rybakina-Swiatek: highlights Wta Cincinnati
00:01:43 min
| 20 ore fa
CLIP PRE SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATICLIP PRE SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI
tennis
Sinner-Alcaraz, atto XIV a Cincinnati: la finale LIVE su Sky
00:01:07 min
| 1 giorno fa
ALCARAZ CONFALCARAZ CONF
tennis
Alcaraz: "Sinner per ora è il più forte su ogni superficie"
00:00:57 min
| 1 giorno fa
sinner-atmane-carta-pokemon-pikachusinner-atmane-carta-pokemon-pikachu
tennis
Sinner svela il regalo di Atmane: è una carta... Pikachu
00:00:12 min
| 1 giorno fa
SINNER PASTICCINISINNER PASTICCINI
tennis
Sinner, festa a sorpresa e dolci dopo il match con Atmane
00:00:24 min
| 1 giorno fa
HL ERRANI-PAOLINI GUO PANOVA CINCINNATI_0110940HL ERRANI-PAOLINI GUO PANOVA CINCINNATI_0110940
tennis
Errani/Paolini-Guo/Panova: highlights Atp Cincinnati
00:01:59 min
| 1 giorno fa
meloccaro su sinner alcarazmeloccaro su sinner alcaraz
tennis
Sinner-Alcaraz, cemento e 3 set: saranno fattori decisivi?
00:08:41 min
| 1 ora fa
BERTOLUCCI SU FINALE SINNER ALCARAZBERTOLUCCI SU FINALE SINNER ALCARAZ
tennis
Sinner-Alcaraz, quello che c'è da sapere prima della finale
00:05:04 min
| 3 ore fa
BLOB SOTTOTITOLATOBLOB SOTTOTITOLATO
tennis
Sinner e Alcaraz: le parole prima della finale a Cincinnati
00:01:12 min
| 4 ore fa
FINALE DOPPIO CINCINNATI MUSETTI-SONEGO E MEKTIC-RAM_4646034FINALE DOPPIO CINCINNATI MUSETTI-SONEGO E MEKTIC-RAM_4646034
tennis
Musetti/Sonego-Mektic/Ram: highlights Atp Cincinnati
00:02:27 min
| 8 ore fa
HL PAOLINI-KUDERMETOVA SF CINCINNATI_4944645HL PAOLINI-KUDERMETOVA SF CINCINNATI_4944645
tennis
Paolini-Kudermetova: highlights Wta Cincinnati
00:02:08 min
| 17 ore fa
parole paoliniparole paolini
tennis
Paolini: "È stata dura, ma ho saputo resettare"
00:01:28 min
| 18 ore fa
HL SWIATEK-RYBAKINA SF CINCI_1839452HL SWIATEK-RYBAKINA SF CINCI_1839452
tennis
Rybakina-Swiatek: highlights Wta Cincinnati
00:01:43 min
| 20 ore fa
CLIP PRE SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATICLIP PRE SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI
tennis
Sinner-Alcaraz, atto XIV a Cincinnati: la finale LIVE su Sky
00:01:07 min
| 1 giorno fa
ALCARAZ CONFALCARAZ CONF
tennis
Alcaraz: "Sinner per ora è il più forte su ogni superficie"
00:00:57 min
| 1 giorno fa
sinner-atmane-carta-pokemon-pikachusinner-atmane-carta-pokemon-pikachu
tennis
Sinner svela il regalo di Atmane: è una carta... Pikachu
00:00:12 min
| 1 giorno fa
SINNER PASTICCINISINNER PASTICCINI
tennis
Sinner, festa a sorpresa e dolci dopo il match con Atmane
00:00:24 min
| 1 giorno fa
HL ERRANI-PAOLINI GUO PANOVA CINCINNATI_0110940HL ERRANI-PAOLINI GUO PANOVA CINCINNATI_0110940
tennis
Errani/Paolini-Guo/Panova: highlights Atp Cincinnati
00:01:59 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità