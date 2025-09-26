Sapevi che Jasmine Paolini ha un soprannome in cinese? Dopo la vittoria all'esordio a Pechino contro Sevastova, l'azzurra ha firmato la telecamera scrivendo "Baozong". Il cognome di Jasmine, infatti, viene pronunciato dai cinesi come "Bao-lini" e il suono produce un suono simile alla parola "Bao-zong" che significa capo o boss. Un retroscena che Paolini ha scoperto durante la Billie Jean King Cup, grazie a una domanda di una giornalista in conferenza stampa. Così, a Pechino, Jasmine ha deciso di scrivere la frase sulla telecamera, tra sorrisi e l'ovazione del pubblico.