Paolini firma con il soprannome in cinese: "Baozong"

00:00:21 min
|
50 minuti fa

Sapevi che Jasmine Paolini ha un soprannome in cinese? Dopo la vittoria all'esordio a Pechino contro Sevastova, l'azzurra ha firmato la telecamera scrivendo "Baozong". Il cognome di Jasmine, infatti, viene pronunciato dai cinesi come "Bao-lini" e il suono produce un suono simile alla parola "Bao-zong" che significa capo o boss. Un retroscena che Paolini ha scoperto durante la Billie Jean King Cup, grazie a una domanda di una giornalista in conferenza stampa. Così, a Pechino, Jasmine ha deciso di scrivere la frase sulla telecamera, tra sorrisi e l'ovazione del pubblico.

HL BERRETTINI RUUD 2T TOKYO MICHELA 250926_2333744HL BERRETTINI RUUD 2T TOKYO MICHELA 250926_2333744
tennis
Berrettini-Ruud: highlights Atp Tokyo
00:02:14 min
| 1 ora fa
HL PAOLINI-SEVASTOVA 2T WTA 1000 PECHINO OK 250926_3147016HL PAOLINI-SEVASTOVA 2T WTA 1000 PECHINO OK 250926_3147016
tennis
Paolini-Sevastova: highlights Wta Pechino
00:01:39 min
| 3 ore fa
INTV COBOLLI POST RUBLEV 1T PECHINO MICHELA 250926_5404155INTV COBOLLI POST RUBLEV 1T PECHINO MICHELA 250926_5404155
tennis
Cobolli: "Non ho ancora smaltito il jet lag"
00:00:44 min
| 4 ore fa
HL COBOLLI-RUBLEV 1T ATP 500 OK 250926_2754833HL COBOLLI-RUBLEV 1T ATP 500 OK 250926_2754833
tennis
Cobolli-Rublev: highlights Atp Pechino
00:02:14 min
| 4 ore fa
"Boris Becker-Inside", l'anteprima dell'intervista su Sky"Boris Becker-Inside", l'anteprima dell'intervista su Sky
tennis
"Boris Becker-Inside", l'anteprima dell'intervista su Sky
00:01:04 min
| 2 ore fa
INTV MUSETTI PRE ATP PECHINO_3216170INTV MUSETTI PRE ATP PECHINO_3216170
tennis
Musetti: "A Chengdu settimana positiva dal finale amaro"
00:01:40 min
| 17 ore fa
HL 1T ATP 500 PECHIINO SINNER-CILIC_5809663HL 1T ATP 500 PECHIINO SINNER-CILIC_5809663
tennis
Sinner-Cilic: highlights Atp Pechino
00:01:48 min
| 1 giorno fa
INTV SINNERINTV SINNER
tennis
Sinner: "Sto pensando molto al servizio"
00:01:53 min
| 1 giorno fa
HL 1T ATP 500 TOKYO ALCARAZ-BAEZ_2844343HL 1T ATP 500 TOKYO ALCARAZ-BAEZ_2844343
tennis
Alcaraz-Baez: highlights Atp Tokyo
00:02:33 min
| 1 giorno fa
ALCARAZ INFORTUNIOALCARAZ INFORTUNIO
tennis
Paura Alcaraz: infortunio alla caviglia a Tokyo
00:03:17 min
| 1 giorno fa
HL DARDERI-NISHIOKA 1T ATP 500 TOKYO_3146752HL DARDERI-NISHIOKA 1T ATP 500 TOKYO_3146752
tennis
Darderi-Nishioka: highlights Atp Tokyo
00:01:58 min
| 1 giorno fa
INTV SINNER PRE PECHINO_1350225INTV SINNER PRE PECHINO_1350225
tennis
Sinner: "Sto lavorando tanto sul servizio, posso migliorare"
00:01:11 min
| 1 giorno fa
