Rango-Jacquemot: highlights Wta Guadalajara

00:02:10 min
|
2 ore fa
ERROR! SN276838ERROR! SN276838
tennis
Tennis su Sky, si riparte dai tornei di Chengdu e Hangzhou
00:00:31 min
| 8 ore fa
FILLER TRAILER DOCUMENTARIO PENNETTA_0730990FILLER TRAILER DOCUMENTARIO PENNETTA_0730990
tennis
Flavia a NY, 10 anni dopo: il trailer dello speciale Sky
00:02:43 min
| 3 giorni fa
New York Dream: Flavia Pennetta si racconta 10 anni dopoNew York Dream: Flavia Pennetta si racconta 10 anni dopo
tennis
New York Dream: Flavia Pennetta si racconta 10 anni dopo
00:04:35 min
| 3 giorni fa
HL STEFANINI-STEPHENS 1T GUADALAJARA 250911_0111878HL STEFANINI-STEPHENS 1T GUADALAJARA 250911_0111878
tennis
Stefanini-Stephens: highlights Wta Guadalajara
00:01:28 min
| 2 ore fa
HL FOSSA HUERGO- BARTUNKOVA GUADALAJARA 1T_2612303HL FOSSA HUERGO- BARTUNKOVA GUADALAJARA 1T_2612303
tennis
Fossa Huergo-Bartunkova: highlights Wta Guadalajara
00:01:50 min
| 6 giorni fa
COLL AGHEMOCOLL AGHEMO
tennis
Notte di festa per Alcaraz: le news da New York
00:02:00 min
| 7 giorni fa
CONF ALCARAZ SU PREVEDIBILITA SINNER IN CAMPO US OPEN_2350998CONF ALCARAZ SU PREVEDIBILITA SINNER IN CAMPO US OPEN_2350998
tennis
Alcaraz: "Sinner non è prevedibile, ma ci conosciamo..."
00:01:13 min
| 7 giorni fa
CONF ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN SU NUMERO 1 E CAREER GRAND SLAM_1110692CONF ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN SU NUMERO 1 E CAREER GRAND SLAM_1110692
tennis
Alcaraz: "Tornare n°1 del mondo era una priorità"
00:01:32 min
| 7 giorni fa
CONF FERRERO POST VITTORIA ALCARAZ US OPEN_1923165CONF FERRERO POST VITTORIA ALCARAZ US OPEN_1923165
tennis
Ferrero: "Allenati 15 giorni per prepararci a Sinner"
00:01:09 min
| 7 giorni fa
CONF SINNER POST FINALE US OPEN SU USCIRE DALLA COMFORT ZONE IN ITALIANO_5606491CONF SINNER POST FINALE US OPEN SU USCIRE DALLA COMFORT ZONE IN ITALIANO_5606491
tennis
Sinner: "Per migliorare devi uscire dalla comfort zone"
00:01:46 min
| 7 giorni fa
INTV SINNER POST FINALE US OPEN_3419845INTV SINNER POST FINALE US OPEN_3419845
tennis
Sinner: "Shanghai e Atp Finals i prossimi obiettivi"
00:03:01 min
| 7 giorni fa
INTV ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN_1634145INTV ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN_1634145
tennis
Alcaraz: "Ho studiato la finale di Wimbledon per migliorare"
00:01:07 min
| 7 giorni fa
