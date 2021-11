La leggenda del tennis in esclusiva mondiale Sky: "Il mio desiderio è continuare ai massimi livelli". Sul caso Peng Shuai: "Spero stia bene, aspettiamo notizie". E sulle Finals italiane: "Mi piacerebbe in futuro giocare a Torino". Non manca un giudizio sui giovani del tennis italiano: "Berrettini non è più una sorpresa". Ritorno a Wimbledon: "Sarà difficile, ma è fra tanto tempo. Forse una possibilità c'è ma non voglio caricare le aspettative".