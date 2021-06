Lorenzo Musetti, al suo primo Slam, è agli ottavi di finale del Roland Garros. Battuto al quinto set Marco Cecchinato. Una partita impreziosita da giocate che hanno fatto alzare in piedi più volte il pubblico di Parigi. In particolare per due colpi di Musetti che possono essere considerati tra i più belli dell'anno. E' finita 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3 in 3 ore e 7 minuti di gioco. .