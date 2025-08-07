Rune: "A Cincinnati campi simili agli US Open, è un bene"

Il danese Holger Rune è pronto a scendere in campo per il Masters 1000 di Cincinnati. Alla vigilia del torneo, ha dichiarato: "Mi sento bene. Le prime due giornate a Cincinnati sono state molto buone ed è fantastico vedere come hanno ampliato la struttura. Questo torneo è molto bello e sono felice di poterci giocare. Qui la pallina rimbalza ancora molto, ma in generale i campi sono più lenti rispetto a un anno fa, il che li rende li rende simili a quelli degli US Open. Penso sia un bene giocare su campi simili a quelli su cui giocheremo uno Slam tra due settimane".