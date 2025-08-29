Shapovalov: "Sinner? Partite così mi esaltano"

00:01:12 min
|
15 minuti fa

Al 3° turno degli US Open sarà Sinner-Shapovalov. L'azzurro e il canadese si ritroveranno per la prima volta dagli Australian Open 2021, dove vinse Shapovalov: "Mi piace ripensare a quel match, ma molto è cambiato - ha spiegato in conferenza stampa - Jannik è migliorato davvero tanto da quella partita, ma anche io sono cresciuto. Aspetto con ansia di affrontarlo. Queste partite così serrate sono quelle che mi esaltano, so che mi divertirò e sono pronto a scendere in campo". E sul gioco di Sinner spiega: "Sinner ha molti punti di forza e non ha molte debolezze. Lui è solido in ogni zona di campo. Io dovrò creare gioco e provare a dominare da fondocampo".

HL ZVEREV-FEARNLEY 2T US OPEN 250828.transfer_4940708HL ZVEREV-FEARNLEY 2T US OPEN 250828.transfer_4940708
tennis
Zverev-Fearnley: highlights US Open
00:02:33 min
| 22 minuti fa
pubblicità
INTV SINNER POST POPYRIN 2T US OPEN MICHELA 250828_1411557INTV SINNER POST POPYRIN 2T US OPEN MICHELA 250828_1411557
tennis
Sinner: "Con Shapovalov sarà una partita difficile"
00:02:12 min
| 7 ore fa
HL 2T US OPEN BROOKSBY-COBOLLI_1129683HL 2T US OPEN BROOKSBY-COBOLLI_1129683
tennis
Cobolli-Brooksby: highlights US Open
00:02:52 min
| 7 ore fa
HL 2T US OPEN SINNER-POPYRIN_3842999HL 2T US OPEN SINNER-POPYRIN_3842999
tennis
Sinner-Popyrin: highlights US Open
00:02:25 min
| 9 ore fa
parole sinnerparole sinner
tennis
Sinner: "Prime due partite gestite al meglio"
00:02:20 min
| 9 ore fa
HL 2T US OPEN BAPTISTE-OSAKA_0822372HL 2T US OPEN BAPTISTE-OSAKA_0822372
tennis
Osaka-Baptiste: highlights US Open
00:01:42 min
| 10 ore fa
sinner medicalsinner medical
tennis
Sinner e il fisioterapista in campo: cosa è successo
00:00:44 min
| 9 ore fa
sinner drittosinner dritto
tennis
Sinner show: il dritto in cross è fenomenale
00:01:01 min
| 9 ore fa
INTV MUSETTI SU SERVIZIO 250828_2105607INTV MUSETTI SU SERVIZIO 250828_2105607
tennis
Musetti: "Sul servizio abbiamo cambiato il movimento"
00:00:48 min
| 11 ore fa
cobolli voleecobolli volee
tennis
Magic Cobolli, la volée chiude il lungo scambio con Brooksby
00:01:17 min
| 8 ore fa
HL 2T US OPEN LAMENS-SWIATEK_0550383HL 2T US OPEN LAMENS-SWIATEK_0550383
tennis
Swiatek-Lamens: highlights US Open
00:02:47 min
| 11 ore fa
sinner riscaldamentosinner riscaldamento
tennis
Baseball e risate: Sinner si carica così prima del match
00:01:05 min
| 11 ore fa
HL ZVEREV-FEARNLEY 2T US OPEN 250828.transfer_4940708HL ZVEREV-FEARNLEY 2T US OPEN 250828.transfer_4940708
tennis
Zverev-Fearnley: highlights US Open
00:02:33 min
| 22 minuti fa
INTV SINNER POST POPYRIN 2T US OPEN MICHELA 250828_1411557INTV SINNER POST POPYRIN 2T US OPEN MICHELA 250828_1411557
tennis
Sinner: "Con Shapovalov sarà una partita difficile"
00:02:12 min
| 7 ore fa
HL 2T US OPEN BROOKSBY-COBOLLI_1129683HL 2T US OPEN BROOKSBY-COBOLLI_1129683
tennis
Cobolli-Brooksby: highlights US Open
00:02:52 min
| 7 ore fa
HL 2T US OPEN SINNER-POPYRIN_3842999HL 2T US OPEN SINNER-POPYRIN_3842999
tennis
Sinner-Popyrin: highlights US Open
00:02:25 min
| 9 ore fa
parole sinnerparole sinner
tennis
Sinner: "Prime due partite gestite al meglio"
00:02:20 min
| 9 ore fa
HL 2T US OPEN BAPTISTE-OSAKA_0822372HL 2T US OPEN BAPTISTE-OSAKA_0822372
tennis
Osaka-Baptiste: highlights US Open
00:01:42 min
| 10 ore fa
sinner medicalsinner medical
tennis
Sinner e il fisioterapista in campo: cosa è successo
00:00:44 min
| 9 ore fa
sinner drittosinner dritto
tennis
Sinner show: il dritto in cross è fenomenale
00:01:01 min
| 9 ore fa
INTV MUSETTI SU SERVIZIO 250828_2105607INTV MUSETTI SU SERVIZIO 250828_2105607
tennis
Musetti: "Sul servizio abbiamo cambiato il movimento"
00:00:48 min
| 11 ore fa
cobolli voleecobolli volee
tennis
Magic Cobolli, la volée chiude il lungo scambio con Brooksby
00:01:17 min
| 8 ore fa
HL 2T US OPEN LAMENS-SWIATEK_0550383HL 2T US OPEN LAMENS-SWIATEK_0550383
tennis
Swiatek-Lamens: highlights US Open
00:02:47 min
| 11 ore fa
sinner riscaldamentosinner riscaldamento
tennis
Baseball e risate: Sinner si carica così prima del match
00:01:05 min
| 11 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità