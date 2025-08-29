Al 3° turno degli US Open sarà Sinner-Shapovalov. L'azzurro e il canadese si ritroveranno per la prima volta dagli Australian Open 2021, dove vinse Shapovalov: "Mi piace ripensare a quel match, ma molto è cambiato - ha spiegato in conferenza stampa - Jannik è migliorato davvero tanto da quella partita, ma anche io sono cresciuto. Aspetto con ansia di affrontarlo. Queste partite così serrate sono quelle che mi esaltano, so che mi divertirò e sono pronto a scendere in campo". E sul gioco di Sinner spiega: "Sinner ha molti punti di forza e non ha molte debolezze. Lui è solido in ogni zona di campo. Io dovrò creare gioco e provare a dominare da fondocampo".