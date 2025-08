A meno di un mese dalla strepitosa finale di Wimbledon, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono nuovamente incrociati. Teatro è il campo di Cincinnati, dove i due si sono allenati in vista del Masters 1000 al via giovedì. Sorrisi, battute e scherzi tra i primi giocatori del mondo, in attesa di vederli nuovamente lottare, magari proprio in finale sul cemento dell'Ohio. Guarda il video dai social @CincyTennis.