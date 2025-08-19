Sinner e la costanza fisica: 6 ritiri su 378 partite Atp

Jannik Sinner, dopo il ritiro a Cincinnati, dovrà prepararsi per gli US Open, sfruttando qualche giorno di riposo necessario per recuperare da uno stato di forma non ottimale. La domanda che molti si pongono è se, fisicamente, l'azzurro possa essere considerato più fragile rispetto a Carlos Alcaraz. Se Sinner sembra mantenere una maggiore costanza mentale, la resistenza fisica sembra invece pendere a favore dello spagnolo. A livello di numeri, però, l'italiano vanta una percentuale di ritiri molto bassa: su 378 partite Atp disputate, si è ritirato solo 6 volte.