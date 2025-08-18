Sinner e Alcaraz: le parole prima della finale a Cincinnati

Alla vigilia della finale del Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si scambiano parole di stima, confermando quanto la loro rivalità sia tra le più affascinanti del tennis di oggi. "Ci spingiamo sempre al limite" ha detto Sinner. "Ogni sconfitta è un'occasione per migliorare. Ci sono situazioni che piacciono più a me o a lui, ma è sempre bello condividere il campo". Alcaraz conferma: "Dopo Wimbledon ho lavorato per crescere e battere Sinner. È lui che mi spinge ad alzare il livello. È bello avere una rivalità così: ci miglioriamo a vicenda e poi ci ritroviamo in finale".