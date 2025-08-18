Sinner e Alcaraz: le parole prima della finale a Cincinnati

00:01:12 min
|
1 ora fa

Alla vigilia della finale del Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si scambiano parole di stima, confermando quanto la loro rivalità sia tra le più affascinanti del tennis di oggi. "Ci spingiamo sempre al limite" ha detto Sinner. "Ogni sconfitta è un'occasione per migliorare. Ci sono situazioni che piacciono più a me o a lui, ma è sempre bello condividere il campo". Alcaraz conferma: "Dopo Wimbledon ho lavorato per crescere e battere Sinner. È lui che mi spinge ad alzare il livello. È bello avere una rivalità così: ci miglioriamo a vicenda e poi ci ritroviamo in finale".

BERTOLUCCI SU FINALE SINNER ALCARAZBERTOLUCCI SU FINALE SINNER ALCARAZ
tennis
Sinner-Alcaraz, quello che c'è da sapere prima della finale
00:05:04 min
| 49 minuti fa
pubblicità
FINALE DOPPIO CINCINNATI MUSETTI-SONEGO E MEKTIC-RAM_4646034FINALE DOPPIO CINCINNATI MUSETTI-SONEGO E MEKTIC-RAM_4646034
tennis
Musetti/Sonego-Mektic/Ram: highlights Atp Cincinnati
00:02:27 min
| 5 ore fa
HL PAOLINI-KUDERMETOVA SF CINCINNATI_4944645HL PAOLINI-KUDERMETOVA SF CINCINNATI_4944645
tennis
Paolini-Kudermetova: highlights Wta Cincinnati
00:02:08 min
| 14 ore fa
parole paoliniparole paolini
tennis
Paolini: "È stata dura, ma ho saputo resettare"
00:01:28 min
| 14 ore fa
HL SWIATEK-RYBAKINA SF CINCI_1839452HL SWIATEK-RYBAKINA SF CINCI_1839452
tennis
Rybakina-Swiatek: highlights Wta Cincinnati
00:01:43 min
| 17 ore fa
CLIP PRE SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATICLIP PRE SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI
tennis
Sinner-Alcaraz, atto XIV a Cincinnati: la finale LIVE su Sky
00:01:07 min
| 22 ore fa
ALCARAZ CONFALCARAZ CONF
tennis
Alcaraz: "Sinner per ora è il più forte su ogni superficie"
00:00:57 min
| 23 ore fa
sinner-atmane-carta-pokemon-pikachusinner-atmane-carta-pokemon-pikachu
tennis
Sinner svela il regalo di Atmane: è una carta... Pikachu
00:00:12 min
| 1 giorno fa
SINNER PASTICCINISINNER PASTICCINI
tennis
Sinner, festa a sorpresa e dolci dopo il match con Atmane
00:00:24 min
| 1 giorno fa
HL ERRANI-PAOLINI GUO PANOVA CINCINNATI_0110940HL ERRANI-PAOLINI GUO PANOVA CINCINNATI_0110940
tennis
Errani/Paolini-Guo/Panova: highlights Atp Cincinnati
00:01:59 min
| 1 giorno fa
PUNTO ZVEREV ALCARAZPUNTO ZVEREV ALCARAZ
tennis
Alcaraz-Zverev, lo scambio ad alta velocità è uno spettacolo
00:01:21 min
| 1 giorno fa
HL ALCARAZ ZVEREV SF CINCINNATI_4253727HL ALCARAZ ZVEREV SF CINCINNATI_4253727
tennis
Alcaraz-Zverev: highlights Atp Cincinnati
00:01:52 min
| 1 giorno fa
BERTOLUCCI SU FINALE SINNER ALCARAZBERTOLUCCI SU FINALE SINNER ALCARAZ
tennis
Sinner-Alcaraz, quello che c'è da sapere prima della finale
00:05:04 min
| 49 minuti fa
FINALE DOPPIO CINCINNATI MUSETTI-SONEGO E MEKTIC-RAM_4646034FINALE DOPPIO CINCINNATI MUSETTI-SONEGO E MEKTIC-RAM_4646034
tennis
Musetti/Sonego-Mektic/Ram: highlights Atp Cincinnati
00:02:27 min
| 5 ore fa
HL PAOLINI-KUDERMETOVA SF CINCINNATI_4944645HL PAOLINI-KUDERMETOVA SF CINCINNATI_4944645
tennis
Paolini-Kudermetova: highlights Wta Cincinnati
00:02:08 min
| 14 ore fa
parole paoliniparole paolini
tennis
Paolini: "È stata dura, ma ho saputo resettare"
00:01:28 min
| 14 ore fa
HL SWIATEK-RYBAKINA SF CINCI_1839452HL SWIATEK-RYBAKINA SF CINCI_1839452
tennis
Rybakina-Swiatek: highlights Wta Cincinnati
00:01:43 min
| 17 ore fa
CLIP PRE SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATICLIP PRE SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI
tennis
Sinner-Alcaraz, atto XIV a Cincinnati: la finale LIVE su Sky
00:01:07 min
| 22 ore fa
ALCARAZ CONFALCARAZ CONF
tennis
Alcaraz: "Sinner per ora è il più forte su ogni superficie"
00:00:57 min
| 23 ore fa
sinner-atmane-carta-pokemon-pikachusinner-atmane-carta-pokemon-pikachu
tennis
Sinner svela il regalo di Atmane: è una carta... Pikachu
00:00:12 min
| 1 giorno fa
SINNER PASTICCINISINNER PASTICCINI
tennis
Sinner, festa a sorpresa e dolci dopo il match con Atmane
00:00:24 min
| 1 giorno fa
HL ERRANI-PAOLINI GUO PANOVA CINCINNATI_0110940HL ERRANI-PAOLINI GUO PANOVA CINCINNATI_0110940
tennis
Errani/Paolini-Guo/Panova: highlights Atp Cincinnati
00:01:59 min
| 1 giorno fa
PUNTO ZVEREV ALCARAZPUNTO ZVEREV ALCARAZ
tennis
Alcaraz-Zverev, lo scambio ad alta velocità è uno spettacolo
00:01:21 min
| 1 giorno fa
HL ALCARAZ ZVEREV SF CINCINNATI_4253727HL ALCARAZ ZVEREV SF CINCINNATI_4253727
tennis
Alcaraz-Zverev: highlights Atp Cincinnati
00:01:52 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità