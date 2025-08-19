Sinner-Alcaraz, il 1° posto si decide agli US Open: i numeri

00:01:38 min
|
39 minuti fa

Prima del Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner aveva un vantaggio di 3.430 punti su Carlos Alcaraz. Con il ritiro dell'azzurro dopo soli 20 minuti di finale, la situazione è cambiata, con il margine tra i due che si è ridotto a soli 1.890 punti. Ora la lotta per la vetta del ranking Atp è una questione puramente aritmetica: agli US Open, Sinner dovrà difendere i 2.000 punti conquistati con la vittoria dello scorso anno, mentre Alcaraz ne difenderà appena 50. Se Sinner riuscirà a battere lo spagnolo in caso di finale, allora conserverà la prima posizione; in caso contrario, Alcaraz è pronto a scavalcarlo. Se entrambi si fermano prima della finale, allora sarà decisiva la differenza di piazzamenti – con un vantaggio però per lo spagnolo.

COLL MELOCCARO SU SINNERCOLL MELOCCARO SU SINNER
tennis
Sinner e la costanza fisica: 6 ritiri su 378 partite Atp
00:02:55 min
| 29 minuti fa
pubblicità
INTV PAOLINI BOSCHETTOINTV PAOLINI BOSCHETTO
tennis
Paolini: "Settimane straordinarie dopo periodo difficile"
00:04:00 min
| 4 ore fa
PUNTO PAOLINIPUNTO PAOLINI
tennis
Paolini, suo il punto della finale: che passante in allungo!
00:01:07 min
| 4 ore fa
paolini swiatek highlights cincinnati finalepaolini swiatek highlights cincinnati finale
tennis
Paolini-Swiatek: highlights Wta Cincinnati
00:02:20 min
| 5 ore fa
HL SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI SN272582_1405321HL SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI SN272582_1405321
tennis
Sinner-Alcaraz: highlights Atp Cincinnati
00:01:43 min
| 15 ore fa
alcaraz parolealcaraz parole
tennis
Alcaraz: "Sinner un campione, tornerà più forte di prima"
00:03:26 min
| 15 ore fa
sinner postsinner post
tennis
Sinner: "Stavo male, ho provato a giocare solo per i fan"
00:02:37 min
| 15 ore fa
alcaraz telecameraalcaraz telecamera
tennis
Alcaraz, dedica a Sinner dopo il ritiro a Cincinnati
00:00:23 min
| 16 ore fa
sinner ritirosinner ritiro
tennis
Sinner, il momento del ritiro contro Alcaraz
00:01:37 min
| 16 ore fa
alcaraz palleggialcaraz palleggi
tennis
Alcaraz prima della finale con Sinner palleggia... ma così!
00:00:37 min
| 17 ore fa
meloccaro su sinner alcarazmeloccaro su sinner alcaraz
tennis
Sinner-Alcaraz, cemento e 3 set: saranno fattori decisivi?
00:08:41 min
| 21 ore fa
meloccaro su paolini e swiatekmeloccaro su paolini e swiatek
tennis
Paolini-Swiatek, che finale sarà? Il commento di Meloccaro
00:03:22 min
| 21 ore fa
COLL MELOCCARO SU SINNERCOLL MELOCCARO SU SINNER
tennis
Sinner e la costanza fisica: 6 ritiri su 378 partite Atp
00:02:55 min
| 29 minuti fa
INTV PAOLINI BOSCHETTOINTV PAOLINI BOSCHETTO
tennis
Paolini: "Settimane straordinarie dopo periodo difficile"
00:04:00 min
| 4 ore fa
PUNTO PAOLINIPUNTO PAOLINI
tennis
Paolini, suo il punto della finale: che passante in allungo!
00:01:07 min
| 4 ore fa
paolini swiatek highlights cincinnati finalepaolini swiatek highlights cincinnati finale
tennis
Paolini-Swiatek: highlights Wta Cincinnati
00:02:20 min
| 5 ore fa
HL SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI SN272582_1405321HL SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI SN272582_1405321
tennis
Sinner-Alcaraz: highlights Atp Cincinnati
00:01:43 min
| 15 ore fa
alcaraz parolealcaraz parole
tennis
Alcaraz: "Sinner un campione, tornerà più forte di prima"
00:03:26 min
| 15 ore fa
sinner postsinner post
tennis
Sinner: "Stavo male, ho provato a giocare solo per i fan"
00:02:37 min
| 15 ore fa
alcaraz telecameraalcaraz telecamera
tennis
Alcaraz, dedica a Sinner dopo il ritiro a Cincinnati
00:00:23 min
| 16 ore fa
sinner ritirosinner ritiro
tennis
Sinner, il momento del ritiro contro Alcaraz
00:01:37 min
| 16 ore fa
alcaraz palleggialcaraz palleggi
tennis
Alcaraz prima della finale con Sinner palleggia... ma così!
00:00:37 min
| 17 ore fa
meloccaro su sinner alcarazmeloccaro su sinner alcaraz
tennis
Sinner-Alcaraz, cemento e 3 set: saranno fattori decisivi?
00:08:41 min
| 21 ore fa
meloccaro su paolini e swiatekmeloccaro su paolini e swiatek
tennis
Paolini-Swiatek, che finale sarà? Il commento di Meloccaro
00:03:22 min
| 21 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità