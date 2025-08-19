Sinner-Alcaraz, il 1° posto si decide agli US Open: i numeri

Prima del Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner aveva un vantaggio di 3.430 punti su Carlos Alcaraz. Con il ritiro dell'azzurro dopo soli 20 minuti di finale, la situazione è cambiata, con il margine tra i due che si è ridotto a soli 1.890 punti. Ora la lotta per la vetta del ranking Atp è una questione puramente aritmetica: agli US Open, Sinner dovrà difendere i 2.000 punti conquistati con la vittoria dello scorso anno, mentre Alcaraz ne difenderà appena 50. Se Sinner riuscirà a battere lo spagnolo in caso di finale, allora conserverà la prima posizione; in caso contrario, Alcaraz è pronto a scavalcarlo. Se entrambi si fermano prima della finale, allora sarà decisiva la differenza di piazzamenti – con un vantaggio però per lo spagnolo.