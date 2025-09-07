US Open, lunghe file per l'ingresso sull'Arthur Ashe

15 minuti fa
COLL AGHEMO ALLENAMENTO ALCARAZCOLL AGHEMO ALLENAMENTO ALCARAZ
tennis
Alcaraz, news dal warm up prima della finale con Sinner
00:02:01 min
| 1 ora fa
sinner-alcaraz-servizio-warm-up-finale-us-open-2025sinner-alcaraz-servizio-warm-up-finale-us-open-2025
tennis
Che rumore fa il servizio di Sinner visto da vicino?
00:00:19 min
| 2 ore fa
COLL DALILA ALLENAMENTO SINNERCOLL DALILA ALLENAMENTO SINNER
tennis
Sinner, il video del warm up prima della finale con Alcaraz
00:05:26 min
| 2 ore fa
donald-trump-us-open-2025-misure-sicurezza-ashe-stadiumdonald-trump-us-open-2025-misure-sicurezza-ashe-stadium
tennis
Donald Trump alla finale Us Open: i controlli di sicurezza
00:00:26 min
| 3 ore fa
HL FF US OPEN SABALENKA-ANISIMOVA_3556114HL FF US OPEN SABALENKA-ANISIMOVA_3556114
tennis
Sabalenka-Anisimova: highlights US Open
00:03:00 min
| 18 ore fa
COLL DALILA SU ALCARAZCOLL DALILA SU ALCARAZ
tennis
US Open, la vigilia di Alcaraz verso la finale
00:01:15 min
| 21 ore fa
HL FDM US OPEN GRANOLLERS_ZEBALLOS-SALISBURY_SKUPSKI_2709972HL FDM US OPEN GRANOLLERS_ZEBALLOS-SALISBURY_SKUPSKI_2709972
tennis
Granollers/Zeballos-Salisbury/Skupski: highlights US Open
00:02:32 min
| 21 ore fa
CLIP SINNER ALCARAZ OLLYCLIP SINNER ALCARAZ OLLY
tennis
Sinner-Alcaraz, la finale degli US Open sulle note di Olly
00:01:29 min
| 22 ore fa
ALLENAMENTO SINNERALLENAMENTO SINNER
tennis
Sinner, il riscaldamento alla vigilia della finale
00:02:48 min
| 22 ore fa
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ 6 SETTEMBRE US OPEN_3648021MCH ALLENAMENTO ALCARAZ 6 SETTEMBRE US OPEN_3648021
tennis
Alcaraz, l'allenamento verso la finale degli US Open
00:01:03 min
| 23 ore fa
MCH ARRIVO ALCARAZ US OPEN 6 SETTEMBRE_1249786MCH ARRIVO ALCARAZ US OPEN 6 SETTEMBRE_1249786
tennis
US Open, l'arrivo di Alcaraz alla vigilia della finale
00:00:36 min
| 1 giorno fa
INTV ALCARAZ PRE FINALE US OPEN_4403705INTV ALCARAZ PRE FINALE US OPEN_4403705
tennis
Alcaraz: "Sinner? Orgoglioso del nostro rapporto"
00:01:18 min
| 23 ore fa
