Sinner-Alcaraz, cemento e 3 set: saranno fattori decisivi?

Ancora Sinner contro Alcaraz. È il massimo che il tennis possa offrire oggi: una finale tra i due giocatori più forti del momento, due tennisti dal diverso stile. Sono 4 le finali disputate nel 2025, ma stavolta le condizioni, rispetto agli ultimi confronti, cambiano ancora: non è né l’erba di Wimbledon né la terra del Roland Garros, ma il cemento outdoor. Inoltre, a Cincinnati si gioca al meglio dei tre set. Un dettaglio non da poco, come sottolinea Stefano Meloccaro: in un formato più breve, può avere la meglio chi riesce a raggiungere più rapidamente il proprio picco di rendimento. Al contrario, in uno Slam al meglio dei cinque, spesso vince il più costante, il più resistente.