Sinner-Alcaraz, cemento e 3 set: saranno fattori decisivi?

00:08:41 min
|
1 ora fa

Ancora Sinner contro Alcaraz. È il massimo che il tennis possa offrire oggi: una finale tra i due giocatori più forti del momento, due tennisti dal diverso stile. Sono 4 le finali disputate nel 2025, ma stavolta le condizioni, rispetto agli ultimi confronti, cambiano ancora: non è né l’erba di Wimbledon né la terra del Roland Garros, ma il cemento outdoor. Inoltre, a Cincinnati si gioca al meglio dei tre set. Un dettaglio non da poco, come sottolinea Stefano Meloccaro: in un formato più breve, può avere la meglio chi riesce a raggiungere più rapidamente il proprio picco di rendimento. Al contrario, in uno Slam al meglio dei cinque, spesso vince il più costante, il più resistente.

meloccaro su paolini e swiatekmeloccaro su paolini e swiatek
tennis
Paolini-Swiatek, che finale sarà? Il commento di Meloccaro
00:03:22 min
| 1 ora fa
BERTOLUCCI SU FINALE SINNER ALCARAZBERTOLUCCI SU FINALE SINNER ALCARAZ
tennis
Sinner-Alcaraz, quello che c'è da sapere prima della finale
00:05:04 min
| 3 ore fa
BLOB SOTTOTITOLATOBLOB SOTTOTITOLATO
tennis
Sinner e Alcaraz: le parole prima della finale a Cincinnati
00:01:12 min
| 4 ore fa
FINALE DOPPIO CINCINNATI MUSETTI-SONEGO E MEKTIC-RAM_4646034FINALE DOPPIO CINCINNATI MUSETTI-SONEGO E MEKTIC-RAM_4646034
tennis
Musetti/Sonego-Mektic/Ram: highlights Atp Cincinnati
00:02:27 min
| 8 ore fa
HL PAOLINI-KUDERMETOVA SF CINCINNATI_4944645HL PAOLINI-KUDERMETOVA SF CINCINNATI_4944645
tennis
Paolini-Kudermetova: highlights Wta Cincinnati
00:02:08 min
| 17 ore fa
parole paoliniparole paolini
tennis
Paolini: "È stata dura, ma ho saputo resettare"
00:01:28 min
| 18 ore fa
HL SWIATEK-RYBAKINA SF CINCI_1839452HL SWIATEK-RYBAKINA SF CINCI_1839452
tennis
Rybakina-Swiatek: highlights Wta Cincinnati
00:01:43 min
| 20 ore fa
CLIP PRE SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATICLIP PRE SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI
tennis
Sinner-Alcaraz, atto XIV a Cincinnati: la finale LIVE su Sky
00:01:07 min
| 1 giorno fa
ALCARAZ CONFALCARAZ CONF
tennis
Alcaraz: "Sinner per ora è il più forte su ogni superficie"
00:00:57 min
| 1 giorno fa
sinner-atmane-carta-pokemon-pikachusinner-atmane-carta-pokemon-pikachu
tennis
Sinner svela il regalo di Atmane: è una carta... Pikachu
00:00:12 min
| 1 giorno fa
SINNER PASTICCINISINNER PASTICCINI
tennis
Sinner, festa a sorpresa e dolci dopo il match con Atmane
00:00:24 min
| 1 giorno fa
HL ERRANI-PAOLINI GUO PANOVA CINCINNATI_0110940HL ERRANI-PAOLINI GUO PANOVA CINCINNATI_0110940
tennis
Errani/Paolini-Guo/Panova: highlights Atp Cincinnati
00:01:59 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
