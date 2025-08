Proseguono gli allenamenti di Jannik Sinner in vista del ritorno in campo al Masters di Cincinnati, settimo 1000 della stagione al via il 7 agosto. Il n°1 del mondo lavora e si diverte con il suo staff con una partita a calcio-tennis. E tra un sorriso e l'altro, quando perde il punto, va anche a strappare il telefono all'arbitro d'eccezione, Darren Cahill! Guarda il video dai social di @Cincytennis.