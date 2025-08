Jannik Sinner è sbarcato a Cincinnati, dove dal 7 agosto tornerà in campo dopo il trionfo a Wimbledon nell'ottavo Masters 1000 della stagione, di cui è campione in carica. Il n°1 del mondo ha subito preso confidenza con i campi in cemento dell'Ohio con una sessione di allenamento. Il suono della palla, come sempre, è musica sopraffina. Guarda il video dai social di @CincyTennis.