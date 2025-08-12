Sinner: "Avversario difficile, ma queste partite mi servono"

Jannik Sinner è agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il canadese Diallo con il punteggio di 6-2, 7-6 in un'ora e 52 minuti di gioco al termine di una partita molto combattuta, come ha raccontato lo stesso Sinner: "Partita ostica, Diallo ha giocato bene e ha servito molto bene. Queste partite mi servono, soprattutto prima di un grande slam. Ora vediamo cosa ne esce dal prossimo turno". Agli ottavi, il numero uno Atp, affronterà il francese Adrian Mannarino, che ha sconfitto Tommy Paul (5-7, 6-3, 6-4).