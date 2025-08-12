Sinner: "Avversario difficile, ma queste partite mi servono"

00:00:46 min
|
55 minuti fa

Jannik Sinner è agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il canadese Diallo con il punteggio di 6-2, 7-6 in un'ora e 52 minuti di gioco al termine di una partita molto combattuta, come ha raccontato lo stesso Sinner: "Partita ostica, Diallo ha giocato bene e ha servito molto bene. Queste partite mi servono, soprattutto prima di un grande slam. Ora vediamo cosa ne esce dal prossimo turno". Agli ottavi, il numero uno Atp, affronterà il francese Adrian Mannarino, che ha sconfitto Tommy Paul (5-7, 6-3, 6-4).

SONEGO PROVA 2SONEGO PROVA 2
tennis
Sonego-Fritz: highlights Atp Cincinnati
00:02:31 min
| 3 ore fa
pubblicità
PUNTO SINNER 3PUNTO SINNER 3
tennis
Set point per Diallo, super risposta di Sinner: annullato
00:00:35 min
| 6 ore fa
PUNTO SINNER 2PUNTO SINNER 2
tennis
Sinner-Diallo, che risposta di rovescio di Jannik!
00:00:24 min
| 6 ore fa
ALLARME SINNERALLARME SINNER
tennis
Allarme e risate, nel match di Sinner è successo di tutto
00:04:12 min
| 6 ore fa
PUNTO SINNER 1PUNTO SINNER 1
tennis
Sinner, il passante lascia immobile Diallo
00:00:41 min
| 6 ore fa
HL 3T ATP 1000 CINCINNATI SINNER-DIALLO_0932716HL 3T ATP 1000 CINCINNATI SINNER-DIALLO_0932716
tennis
Sinner-Diallo highlights Atp Cincinnati
00:01:53 min
| 9 ore fa
HL SABALENKA-RADUCANU 3T CINCINNATI_2357881HL SABALENKA-RADUCANU 3T CINCINNATI_2357881
tennis
Sabalenka-Raducanu: highlights Wta Cincinnati
00:02:32 min
| 16 ore fa
alcaraz wrestleralcaraz wrestler
tennis
Alcaraz wrestler: indossa una maschera da lottatore!
00:00:52 min
| 17 ore fa
HL NARDI-SHAPOVALOV 2T CINCINNATI.transfer_3952758HL NARDI-SHAPOVALOV 2T CINCINNATI.transfer_3952758
tennis
Nardi-Shapovalov: highlights Atp Cincinnati
00:02:08 min
| 1 giorno fa
HL ALCARAZ-DZUMHUR 2T CINCINNATI_2024564HL ALCARAZ-DZUMHUR 2T CINCINNATI_2024564
tennis
Alcaraz-Dzumhur: highlights Atp Cincinnati
00:02:23 min
| 1 giorno fa
punto alcarazpunto alcaraz
tennis
Alcaraz, che punto: demi-volée spaziale e dritto in allungo
00:01:09 min
| 1 giorno fa
HL PAOLINI-SAKKARI 2T CINCINNATI_3854429HL PAOLINI-SAKKARI 2T CINCINNATI_3854429
tennis
Paolini-Sakkari: highlights Wta Cincinnati
00:02:05 min
| 1 giorno fa
SONEGO PROVA 2SONEGO PROVA 2
tennis
Sonego-Fritz: highlights Atp Cincinnati
00:02:31 min
| 3 ore fa
PUNTO SINNER 3PUNTO SINNER 3
tennis
Set point per Diallo, super risposta di Sinner: annullato
00:00:35 min
| 6 ore fa
PUNTO SINNER 2PUNTO SINNER 2
tennis
Sinner-Diallo, che risposta di rovescio di Jannik!
00:00:24 min
| 6 ore fa
ALLARME SINNERALLARME SINNER
tennis
Allarme e risate, nel match di Sinner è successo di tutto
00:04:12 min
| 6 ore fa
PUNTO SINNER 1PUNTO SINNER 1
tennis
Sinner, il passante lascia immobile Diallo
00:00:41 min
| 6 ore fa
HL 3T ATP 1000 CINCINNATI SINNER-DIALLO_0932716HL 3T ATP 1000 CINCINNATI SINNER-DIALLO_0932716
tennis
Sinner-Diallo highlights Atp Cincinnati
00:01:53 min
| 9 ore fa
HL SABALENKA-RADUCANU 3T CINCINNATI_2357881HL SABALENKA-RADUCANU 3T CINCINNATI_2357881
tennis
Sabalenka-Raducanu: highlights Wta Cincinnati
00:02:32 min
| 16 ore fa
alcaraz wrestleralcaraz wrestler
tennis
Alcaraz wrestler: indossa una maschera da lottatore!
00:00:52 min
| 17 ore fa
HL NARDI-SHAPOVALOV 2T CINCINNATI.transfer_3952758HL NARDI-SHAPOVALOV 2T CINCINNATI.transfer_3952758
tennis
Nardi-Shapovalov: highlights Atp Cincinnati
00:02:08 min
| 1 giorno fa
HL ALCARAZ-DZUMHUR 2T CINCINNATI_2024564HL ALCARAZ-DZUMHUR 2T CINCINNATI_2024564
tennis
Alcaraz-Dzumhur: highlights Atp Cincinnati
00:02:23 min
| 1 giorno fa
punto alcarazpunto alcaraz
tennis
Alcaraz, che punto: demi-volée spaziale e dritto in allungo
00:01:09 min
| 1 giorno fa
HL PAOLINI-SAKKARI 2T CINCINNATI_3854429HL PAOLINI-SAKKARI 2T CINCINNATI_3854429
tennis
Paolini-Sakkari: highlights Wta Cincinnati
00:02:05 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità