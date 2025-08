Sinner verso Cincinnati: quali possono essere le insidie?

Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati, a un mese dal trionfo a Wimbledon, dove ha superato in finale Carlos Alcaraz in quattro set. Inizia così l'ultima parte della stagione sul cemento, la superficie preferita dell'azzurro, con l'ultimo torneo di avvicinamento all'ultimo Slam dell'anno: gli US Open, che Sinner affronterà da campione in carica. Occhi puntati su un'eventuale nuova finale contro Carlos Alcaraz, deciso a riscattare la precoce eliminazione dello scorso anno al secondo turno contro Monfils. Proprio per questo, Sinner dovrà prestare particolare attenzione alle insidie dei primi turni.